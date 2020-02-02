2020-02-02T19:34:41+03:00
Происшествия

В Воронеже собака прокусила руку 10-летнему мальчику

ЧП произошло в Железнодорожном районе
Юрий КОЗЛОВ
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Некоторых собак лучше держать взаперти.Некоторых собак лучше держать взаперти.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В субботу, 1 февраля, в Железнодорожном районе недалеко от дома № 35 по улице Пионерской собака напала на ребенка и сильно покусала его. На помощь ребенка пришла девушка, которая и сообщила об этом ЧП.

Мальчику озверевшая псина прокусила кисть. Кроме того, по словам помогавшей ему девушке, она и другие подбежавшие на помощь люди вызвали скорую и полицию. А хозяева собаки (она не бродячая) даже не вышли на улицу. Девушка, помогавшая ребенку, заявила, что в разговоре с ней они обмолвились: «Нам лень гулять с собакой, пусть бегает сам, он не тронет».

В полиции сообщили, что проводят проверку обстоятельств этого ЧП. И уточнили, что пострадавшему мальчику десять лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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