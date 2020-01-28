Воронежцам расскажут, как сделать Instagram источником дохода

На встрече, которая пройдет 30 января в креативном пространстве «Винзавод», популярный блогер и директор SMM-агентства Eleven Виктория Щеголева расскажет, как зарабатывать в Instagram.

В бесплатном лектории Tele2 выступают локальные лидеры мнений – известные в местных сообществах блогеры и эксперты, которые являются ролевой моделью для молодежи. Лекции «Спички» – это мастер-классы от тех, кто сделал хобби своей профессией и готов делиться с аудиторией секретами успеха.

Tele2 приглашает воронежцев на шестую встречу лектория «Спичка» с Викторией Щеголевой – популярным блогером и директором SMM-агентства Eleven. Спикер расскажет об основных принципах монетизации личного блога и работе с рекламодателями, а также о том, какие профессии востребованы в онлайн-пространстве. Встреча будет полезна для всех, кто интересуется продвижением в Instagram и следит за новейшими трендами развития социальных сетей.

Мероприятие состоится 30 января в 19:00 в пространстве «Винзавод» (Площадка 1900) по адресу: ул. Кольцовская, 24/2. Вход свободный по предварительной регистрации, количество мест ограничено. Участников встречи ждут приятные подарки от Tele2.

Виктория Щеголева — блогер, директор SMM-агентства Eleven и обладатель премии «Женщина Года 2019» в номинации «Лучший пиарщик/маркетолог» по версии журнала Networker. Более двух лет Виктория занимается продвижением личного бренда и бизнеса на платформе Instagram, и за это время было успешно реализовано 70 проектов.

«Спичка» – беспрецедентный по масштабу проект Tele2, который объединяет сотни бесплатных лекториев по всей стране. Всего в 2019-2020 гг. состоится более 250 лекций, которые посетят десятки тысяч людей в регионах от Дальнего Востока до Северо-Запада России. Со слушателями встречаются локальные лидеры мнений – fashion-блогеры, event-менеджеры, социальные предприниматели, редакторы известных журналов, директора креативных агентств, семейные психологи и эксперты рекрутинга. Лекции проходят в книжных магазинах, городских кафе, креативных пространствах и коворкинг-центрах. В крупных городах страны проводятся по две встречи ежемесячно. Лектории Tele2 работают в Воронеже, Екатеринбурге, Ульяновске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Иркутске, Нижнем Новгороде, Смоленске и Пскове.

Встреча с блогером и директором SMM-агентства Викторией Щеголевой – шестая по счету лекция для воронежцев в рамках проекта «Спичка». На предыдущей встрече музыкальный продюсер и организатор вечеринок Вова Овсянников рассказал о современных трендах продвижения артистов на различных интернет-площадках.