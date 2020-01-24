Сбербанк выяснил, сколько семьи копят на образование детей

Выяснилось, что большинство родителей готовы формировать накопления в течение 6–10 лет. Средняя сумма накоплений на эту цель составляет около 350 тыс. рублей.

Большинство родителей (90%) хотят накопить на образование детей 250–500 тыс. рублей. Суммы в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей копят 6% клиентов, больше 1 млн рублей — 3%. Некоторые клиенты копят на образование детей и более значимые суммы, но это единичные договоры. Самая большая сумма по заключенному в 2019 году договору по программе «Детский образовательный план» превышает 30 млн рублей.

Женщины чаще задумываются о необходимости копить деньги на высшее образование детей: в 2019 году из общего количества договоров НСЖ они оформили около 70% полисов, мужчины — 30%. В то же время мужчины готовы откладывать более значительные суммы: в среднем они планируют накопить на образование наследников около 390 тыс. рублей, в то время как женщины — 310 тыс. рублей.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«НСЖ пользуется все большей популярностью у родителей: в 2019 году при помощи программ Билет в будущее и Детский образовательный план , разработанных компанией Сбербанк страхование жизни , на образование детей начали копить около 90 тыс. клиентов Сбербанка — в 6 раз больше, чем в 2018 году. Одно из самых главных желаний родителей — дать детям достойное образование, которое с каждым годом становится дороже. Поэтому важно начинать копить на эти цели как можно раньше. Это позволит к моменту поступления ребенка в вуз точно сформировать всю необходимую сумму и не навредить семейному бюджету. Программы НСЖ не только помогают копить, но и обеспечивают клиентов полноценной страховой защитой на весь срок действия договора. При этом, заключив договор НСЖ, родители могут быть уверены, что нужная сумма точно будет накоплена: при наступлении неблагоприятных обстоятельств, связанных со здоровьем, формировать накопления продолжит страховая компания».

Образование детей — одна из самых распространенных целей, на которую копят клиенты Сбербанка при помощи НСЖ: в 2019 году 49% от общего количества договоров накопительного страхования жизни заключено по этим программам. СК «Сбербанк страхование жизни» предлагает клиентам две программы накоплений на образование — «Билет в будущее» и «Детский образовательный план». Наибольший интерес родители проявляют к продукту «Билет в будущее», который выбирают в 97% случаев. Минимальный взнос по этой программе начинается от 2000 руб. в месяц, а ее оформление доступно в любом отделении Сбербанка. Программа «Детский образовательный план» адресована клиентам «Сбербанк Премьер».

«Билет в будущее» и «Детский образовательный план» — программы накопительного страхования, разработанные ООО страховой компанией «Сбербанк страхование жизни» специально для формирования финансового резерва на образование детей. По обеим программам предусмотрен налоговый вычет в размере до 13% от суммы оплаченных взносов по договору (но не более 15 600 руб. в год). При оформлении вычета клиентам предлагается бесплатная услуга налогового консультанта, который поможет заполнить декларацию З-НДФЛ и вернуть налог.