2020-01-23T17:52:25+03:00
Общество

Tele2 является самым быстрорастущим зрелым оператором в мире

Заключение сделано на основе банка данных Analysys Mason – международной компании, которая специализируется на консалтинговых услугах в телекоммуникациях и медиа
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В 2015-2018 гг. Tele2 демонстрировала среднегодовые темпы роста сервисной выручки в номинальном выражении относительно рынка в 12%, что ставит компанию на первое место по динамике среди мировых операторов.

С 2015 года Tele2 демонстрировала двузначные темпы роста в номинальном выражении, существенно обгоняя динамику рынка. При этом доля оператора на рынке увеличилась в 2015-2018 гг. с 11% до 15%. Компания заняла первое место по среднегодовым темпам роста выручки с результатом 12%, опередив на 1 п. п. тайского оператора TrueMove и на 2 п. п. – польского Play. Отрыв от американской компании T-Mobile составил 4 п. п. Вместе с тем Tele2 опередила на 7 п. п. обладателей пятого места – China Telecom и Telenor Bangladesh (5%).

Исследование проводилось на основе банка данных Analysys Mason (DataHub). Эксперты Tele2 оценивали органический рост в номинальном выражении зрелых операторов: рассматривались компании с выручкой более 1 млрд долларов с долей рынка в 2015 году от 10%. Таким образом, в выборку не попали мелкие операторы и стартапы.

Светлана Скворцова, директор по стратегическому планированию Tele2:

«Еще несколько лет назад аналитики едва рискнули бы прогнозировать, что Tele2, новый федеральный оператор, покажет лучший не только в России, но и во всем мире среднесрочный прирост выручки. Новая стратегия нацелила все ресурсы компании на создание и развитие ценности для клиента, а скоординированное и быстрое внедрение, высокая вовлеченность профессионалов Tele2 позволили добиться впечатляющих результатов. Tele2 стала примером успешной трансформации из дискаунтера в трендсеттера, меняющего устоявшиеся рыночные правила и практики. Интересно, что феноменальный рост Tele2 сопровождается началом оживления телеком-рынка России в целом».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ведущие российские неврологи: Чтобы люди преждевременно не уходили из жизни, нужно лечить два главных заболевания сосудов
Врачи и исследователи рассказали «КП» о том, какие меры важно принимать для увеличения продолжительности жизни и сохранения ее качества у людей серебряного возраста
"Сам себя взорвал": Что на самом деле происходит вокруг громкого дела, пропавшего под Смоленском Влада Бахова
Наши корреспонденты попытались разобраться, что правда, а что ложь в истории загадочно исчезнувшего подростка. Почему дело дошло уже до подрыва гранаты у дома одного из свидетелей драмы [видео]
Владимир Нетёсов: «Ветераны подарили нам возможность жить в свободной стране»
Накануне годовщины освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков председатель Воронежской облдумы, секретарь реготделения «Единой России» Владимир Нетёсов навестил ветерана ВОВ, участницу боев за Воронеж Антонину Гавриленко
ФСБ начала оперативнее ограничивать работу анонимных почтовиков, через которые "минировали" детсады и школы
Ведомство заявило о приостановке работы в России нидерландского сервиса Startmail.com, с которого в этом году поступило более тысячи сообщений с угрозами минирования
Общественники выступят за присвоение Воронежу почетного звания «Город трудовой доблести»
Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов считает, что этого необходимо добиться в память о мужестве и трудовом подвиге воронежцев, которые внесли неоценимый вклад в Победу в ВОВ
Новости 24
Жительница Воронежской области за 2000 рублей подделала знакомому права
Воронежцам покажут картины Василия Тропинина
На карту памяти «Воронежская Победа» нанесли более 50 объектов
Звезды театра и кино сыграют воронежцам комедию про деревню
На год в колонию отправится житель Воронежской области, который после лишения прав попал в ДТП на угнанном грузовике
В Воронеже поймали вора, обокравшего несколько квартир на 400 тыс рублей
Tele2 является самым быстрорастущим зрелым оператором в мире
Воронеж посетил заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора
В Воронежской области на пожаре пострадал мужчина
В мэрии Воронежа рассказали, куда жаловаться на аварийные остановки
Завод под Воронежем оштрафовали на 50 тыс за прием на работу экс-чиновника
В Воронеже пропал мужчина со шрамом на левой брови
Воронежцам показывают пейзажи Урала
В Воронежской области от удара током погиб электрик
В Воронеже мужчина спас выброшенных в мешке котят
Под Воронежем в грузовик врезалась "пятерка" на буксире
Владимир Нетёсов: «Ветераны подарили нам возможность жить в свободной стране»
Семьи погибших воронежцев требуют отмены амнистии виновникам смертельных ДТП
Воронежский ансамбль «Фронтовичка» проводит «Эстафету Победы»
В Воронежской области подросток жестоко избил 40-летнего мужчину
Воронежцам покажут советский мотоцикл М-72 и ретро-моду
В Воронеже Александр Цыпкин и Максим Виторган устроят чтения
На воронежской трассе под колесами «Ситроена» погибла пешеход
Хотел сэкономить: воронежец лишился 20 тыс, пытаясь купить мобильник через интернет
В Воронеже полицейские прикрыли наркопритон
Будут судить жителя Воронежской области, чуть не сжегшего заживо любовницу
В Воронеже на улице Димитрова заменят 25 метров канализационного коллектора