Общественники выступят за присвоение Воронежу почетного звания «Город трудовой доблести»

Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов считает, что этого необходимо добиться в память о мужестве и трудовом подвиге воронежцев, которые внесли неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

16 января Госдума приняла в первом чтении законопроект Президента России Владимира Путина, которым устанавливается почетное звание «Город трудовой доблести». Законопроектом «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» предлагается присваивать звание городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Звание будет присваиваться Указом Президента России. Основанием для присвоения может стать награждение предприятий госнаградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР, награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в годы войны.

Как отмечает координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память», депутат Госдумы Александр Хинштейн, присвоение звания предполагает определенную процедуру. Предложения о присвоении звания будут вноситься в органы местного самоуправления гражданами и общественными объединениями, затем рассматриваться органами власти регионов. Они вправе принять решение об обращении к Президенту с ходатайством о присвоении.

«Единая Россия» организует сбор подписей в городах-центрах оборонной промышленности, которые в тяжелейшие годы войны обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявили трудовой героизм. Список городов для присвоения звания должен быть составлен к 75-летнему юбилею Великой Победы.

Комментируя законодательную инициативу, председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России», член президиума Генсовета партии Владимир Нетёсов заявил, что уже сегодня ряд представителей общественных организаций патриотической направленности региона выступают за возможность присвоения почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» также Городам воинской славы.