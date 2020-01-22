2020-01-22T17:13:02+03:00
Общество

Общественники выступят за присвоение Воронежу почетного звания «Город трудовой доблести»

Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов считает, что этого необходимо добиться в память о мужестве и трудовом подвиге воронежцев, которые внесли неоценимый вклад в Победу в ВОВ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов считает, что этого необходимо добиться в память о мужестве и трудовом подвиге воронежцев, которые внесли неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

16 января Госдума приняла в первом чтении законопроект Президента России Владимира Путина, которым устанавливается почетное звание «Город трудовой доблести». Законопроектом «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» предлагается присваивать звание городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Звание будет присваиваться Указом Президента России. Основанием для присвоения может стать награждение предприятий госнаградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР, награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в годы войны.

Как отмечает координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память», депутат Госдумы Александр Хинштейн, присвоение звания предполагает определенную процедуру. Предложения о присвоении звания будут вноситься в органы местного самоуправления гражданами и общественными объединениями, затем рассматриваться органами власти регионов. Они вправе принять решение об обращении к Президенту с ходатайством о присвоении.

«Единая Россия» организует сбор подписей в городах-центрах оборонной промышленности, которые в тяжелейшие годы войны обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявили трудовой героизм. Список городов для присвоения звания должен быть составлен к 75-летнему юбилею Великой Победы.

Комментируя законодательную инициативу, председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России», член президиума Генсовета партии Владимир Нетёсов заявил, что уже сегодня ряд представителей общественных организаций патриотической направленности региона выступают за возможность присвоения почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» также Городам воинской славы.

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья получили новые патрульные машины
Глава Московской области Андрей Воробьев и руководитель Госавтоинспекции МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников вручили автоинспекторам ключи от более чем 100 автомобилей
Крым наш! Но деньги лучше пересчитать
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин побывал на присоединившемся к России полуострове и пришел в замешательство. Бизнесмены, приехавшие сюда с остальной страны - вкладывать деньги и открывать предприятия, - сталкиваются с жуткой бюрократией
Новости 24
Инспекторы просят воронежцев быть внимательнее на заснеженных дорогах
В Воронеже женщина готовила ужин и воткнула нож в мужа
В Воронеже показали новую концепцию реконструкции Петровской набережной с аквапарком, шаттлами и аттракционами
Общественники выступят за присвоение Воронежу почетного звания «Город трудовой доблести»
В Воронежской области номинальная зарплата растет быстрее реальной
Житель Воронежа дважды заплатил за несуществующего шпица
Директор УК незаконно зарабатывал на вывозе мусора в Воронежской области
В Воронеже молодой человек за прогулку на чужой иномарке может сесть на пять лет
В Воронеже чествуют защитников города
В Воронеже мужчину заставили дважды заплатить за виртуального щенка
В Воронеже у Дома Вигеля установили 13 кованых фонарей
Воронежский Роспотребнадзор предупреждает о смертельном китайском вирусе