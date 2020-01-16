Из воронежской атомной станции теплоснабжения могут сделать многофункциональный комплекс

У воронежцев появился шанс сохранить памятник советской атомной промышленности – ВАСТ. За объект, судьба которого, кажется, предрешена, заступился департамент предпринимательства и торговли Воронежской области, предложивший дать ему новую жизнь.

- Таких в мире практически не осталось, - рассказал «Комсомолке» руководитель департамента Сергей Корчевников. – В Советском Союзе их было четыре, наша станция – последняя. Просто демонтировать ее, потратив при этом колоссальную сумму в 750 миллионов, причем это только разбор верхней, надземной части?! На демонтаж нижней части потребуется еще такая же сумма.

Так может выглядеть ВАСТ после реализации проекта, эскиз предоставлен департаментом предпринимательства и торговли области

По словам Корчевникова, территория, где расположена ВАСТ, уникальна. Рядом находятся водохранилище, лесной массив Чижовское урочище и активно развивающийся городской микрорайон Малышево.

Сергей КорчевниковФото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Поэтому мы предложили госкорпорации «Росэнергоатом», с которой сейчас работаем над реализацией проекта развития музея-заповедника «Костенки», отказаться от демонтажа, - продолжает Корчевников. – Совместно с партнерами мы проработали концепцию создания на базе ВАСТ уникального многофункционального комплекса, который будет интересен как для деловых туристов, так и для проведения массовых мероприятий – конгрессов и форумов. Предусмотрены развлекающие и познавательные составляющие.

Новый объект сможет использоваться различной аудиторией, начиная от детей, и заканчивая туристами, в том числе и иностранными. Вместо затратного демонтажа Воронеж получит перспективный инвестиционный проект, который привлечет в регион дополнительные отчисления от налогов и туризма, а также будет работать на имидж области.

Напомним, в настоящее время «Росэнергоатом» принял решение демонтировать недостроенный объект – ВАСТ. По результатам аукциона, первоначальная стоимость которого заявлялась в размере 1,5 миллиардов, победителем стала нижегородская компания «Волгаспецстрой», предложившая свои услуги за сумму в два раза меньше – 750 миллионов.

Судьба объекта, кажется, уже предрешена.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО