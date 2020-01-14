Депутаты облдумы исполнили новогодние мечты воронежских детей

Акция «Елка желаний» проводится в рамках Всероссийского проекта «Мечтай со мной». Ее участниками стали дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Каждый ребенок мог написать о своей мечте на сайт акции, затем конверты с пожеланиями были развешаны на специально установленных во всех регионах страны елках, а любой желающий мог исполнить мечту и подарить желанный подарок. Пожелания от детей принимались до середины декабря, а до конца февраля подарки, о которых мечтают ребята, будут вручены адресатам.

Письмо 12-летнего воронежца Димы Сергиенко с диагнозом ДЦП оказалось на одной из елок в Москве. Его увидел председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и решил исполнить новогоднее желание мальчика. Вручение подарка состоялось в Воронеже. Владимир Нетёсов пообщался с Димой, который рассказал спикеру регионального парламента, что катание на роликовых коньках – одно из его увлечений. Прошлым летом Дима стал участником программы «Ролики мечты», которая является частью реабилитационного направления для ребят с ДЦП.

– Когда мы узнали об этой программе, то сразу решили принять в ней участие. Дима давно хотел научиться кататься на роликах, но я не понимала, как это можно организовать для ребенка с ДЦП, – рассказала мама мальчика Елена Сергиенко.

В этой группе занятия организованы так, чтобы под присмотром инструктора и при помощи страховки ребенок мог сам передвигаться на роликовых коньках. После регулярных тренировок Дима Сергиенко был отобран для участия во всероссийских соревнованиях, по итогам которых занял 3 место в своей возрастной группе. Мальчик хотел бы посвящать занятиям как можно больше времени, однако собственных роликов у него нет. Тогда семья решила написать письмо на сайт акции «Елка желаний».

Владимир Нетёсов вручил Диме подарки, в числе которых и роликовые коньки, поздравил с Новым годом и пожелал мальчику счастья и дальнейших успехов в учебе и спорте.

– Главное, чтобы ты продолжал заниматься тем, что тебе нравится. Ты идешь к своей мечте, и это заслуживает большого уважения, – сказал Владимир Нетёсов.

Исполнить детские желания помогла и заместитель председателя Комитета Воронежской областной Думы по предпринимательству и туризму Оксана Ярковая. Парламентарий вручила подарок от Деда Мороза мальчику Леве, мечтавшему о большой энциклопедии динозавров.

Председатель Комитета по имущественным и земельным отношениям, руководитель фракции «Единая Россия» в Воронежской областной ДумеРоман Жоговосуществил мечту мальчикаСаши, который в письме Деду Морозу попросил подарить ему настольную игру.

Пятилетняя Маша вместе с родителями написала на сайт акции «Елка желаний»письмос просьбой подарить ей книгу о животных. Открытку с новогодним желанием увидел председатель Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Воронежской областной Думы Владимир Верзилин. Он вручил девочке энциклопедию о животных и развивающую игру. Также депутат облдумы поздравил четырехлетнего Федора, проживающего в Левобережном районе Воронежа. Ребенок не смог приехать за подарком, поэтому парламентарий сам отправился к нему в гости вместе с Дедом Морозом. Выяснилось, что мальчик увлекается историей, учит английский и китайский языки, знает флаги субъектов Российской Федерации.

– Новый год – это теплый семейный праздник, от которого и взрослые, и дети ждут чудес. Каждый из нас сам может сотворить чудо для ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Мечты таких детей – особенно светлые и искренние, а их исполнение делает ребят по-настоящему счастливыми и помогает верить в чудеса, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.