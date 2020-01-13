2020-01-13T14:01:56+03:00
Общество

Вопросы развития юношеского бокса в Воронежской области – на контроле регионального парламента

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов обсудил популяризацию этого вида единоборства с трехкратной чемпионкой Европы по боксу среди юниорок и молодежи Анастасией Артамоновой и ее тренером, мастером спорта по боксу Валерием Артамоновым
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Встреча председателя облдумы со спортсменами состоялась в Парламентском центре.

Анастасия Артамонова рассказала, что начала спортивную карьеру в 4 года со спортивной, художественной гимнастики и бальных танцев, затем серьезно увлеклась боксом. Первым тренером в этом виде спорта стал ее отец – Валерий Артамонов. Сегодня спортсменка является членом женской соборной России по боксу, а так же капитаном женской сборной России возрастом до 22 лет, а также председателем Совета чемпионов федерации бокса Воронежской области. Среди достижений Анастасии звание мастера спорта международного класса по боксу. За карьеру она провела 170 боев, одержав в них 164 победы. Девушка является трехкратным победителем чемпионата Европы среди юниорок и молодежи (в 2014, 2015, 2016 годах). В прошлом году Анастасия стала серебряным медалистом чемпионата Европы (турнир проходил в России), среди женщин до 22 лет. Она является также победителем многих международных турниров и обладателем кубка «Золотая перчатка» как лучший боксер международного турнира в Сербии в 2017 году.

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Помимо спортивной карьеры девушка активно строит и профессиональную: сегодня она обучается на 3-м курсе юридического факультета Воронежского государственного университета, является редактором юридического электронного журнала.

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Владимир Нетёсов отметил значительный вклад воронежской спортсменки в популяризацию бокса среди молодежи. Он подчеркнул, что Анастасия является гордостью и надеждой не только для своих тренеров, но и для региона в целом.

– Мы гордимся тем, что в Воронежской области воспитывают таких замечательных спортсменов, – отметил Владимир Нетёсов, и пожелал Анастасии Артамоновой дальнейших успехов в спорте и новых больших побед.

В ходе дальнейшего общения Владимир Нетёсов, Анастасия и Валерий Артамоновы обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся развития воронежского спорта и, в частности, бокса, а также вариантов государственной поддержки этого направления. Речь шла об улучшении спортивной базы и других темах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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