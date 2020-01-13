В 2020 году на развитие жилищно-коммунальной отрасли в Воронежской области заложено почти 1,3 млрд рублей

По словам спикера регионального парламента, значительный рост финансирования обусловлен, в том числе, выделением дополнительных средств на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и компенсацию выпадающих доходов региональному оператору по обращению с отходами.

Комментируя ряд важнейших параметров главного финансового документа области, который окончательно был принят Воронежской областной Думой 19 декабря прошлого года, Владимир Нетёсов подчеркнул, что в рамках соответствующей госпрограммы решаются задачи по обеспечению качественной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан, переселению граждан из аварийного жилья, улучшению технического состояния жилищного фонда региона, повышению уровня благоустройства территорий муниципальных образований Воронежской области и ряд других вопросов.

Например, подпрограммой «Развитие системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Воронежской области» предусмотрено строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения на территории муниципальных образований региона.

– В ее рамках на реализацию федерального проекта «Чистая Вода» нацпроекта «Экология» за три года направят почти 1,2 млрд рублей: в 2020 году 50,6 млн рублей, в 2021 году 451 млн рублей и в 2022 году 649,5 млн рублей, – сообщил Владимир Нетёсов.

Кроме, того, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2020 году на переселение граждан из аварийного жилищного фонда из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства направят почти 82,8 млн рублей. На переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, будет направлено еще 77,9 млн рублей.

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами населения Воронежской области» предусмотрены значительные расходы на обеспечение деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области.

– В этом году впервые фонду будет выделено 450 млн рублей субсидий за счет средств области для проведения капитального ремонта общего имущества МКД, что позволит сдерживать рост финансовой нагрузки на собственников помещений, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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Напомним, на текущий момент согласно действующему региональному законодательству, для ряда категорий граждан предусмотрена мера социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. Компенсация в размере 50 процентов полагается одиноко проживающим неработающим собственникам жилья старше 70 лет и в размере 100 процентов одиноким неработающим собственникам старше 80 лет. Кроме того, 50-процентная и полная компенсация предусмотрена для собственников жилых помещений, достигших соответственно возраста 70 или 80 лет, которые проживают в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп.В 2018 году, учитывая социальную значимость данной компенсации, Воронежской областной Думой действие соответствующего закона продлено на трехлетний срок – по 31 декабря 2021 года (ранее документ пересматривается ежегодно).

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– Кроме того, как и в прошлом году, на компенсацию выпадающих доходов оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в бюджете региона на 2020 год заложено 350 млн рублей. Это необходимо для продления льготного тарифа на вывоз мусора для жителей Воронежской области, – пояснил Владимир Нетёсов.