Дед Мороз из Великого Устюга поздравил в Воронеже дочку Романа Филипова

В эти предновогодние дни представитель российского Деда Мороза из Великого Устюга путешествует по стране, поздравляя детей и даря подарки. 23 декабря волшебник приехал в Воронеж. Здесь у него особая миссия.

НОВОГОДНИЙ ГОСТЬ

- Я обычно заранее готовлюсь к празднику, - рассказал «Комсомолке» Сергей Рычков, посланник Деда Мороза. – Узнаю, о чем мечтают дети, кто из них больше других нуждается в празднике и кому нужна моя помощь. Я слежу за российскими новостями и, меня, конечно, тронула история Романа Филипова. А когда я узнал, что у него есть маленькая дочка, то я решил обязательно приехать к ней. Я понимаю, что семье, потерявшей кормильца, и дочке, потерявшей отца, очень трудно сейчас и хочу подарить ей праздник.

Посланник Деда Мороза встретил Леру после занятий у выхода из школы, поздравил и вручил подарки - сертификат на посещение резиденции Деда Мороза в Великом Устюге и серебряные сережки. От неожиданности девочка смутилась и спрятала лицо в меховой капюшон куртки.

Посланник Деда Мороза вызвал в школе переполох.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ТОМУ, КТО ЖДЕТ ЧУДА

Сергей Рычков путешествует по стране уже 19 лет. По профессии он журналист.

- Идея стать волшебником возникла случайно, после того, как я почитал письма детей Деду Морозу и понял, что дети ждут праздника, - рассказал Сергей Николаевич. – С тех пор езжу по стране посланником Деда Мороза.

Кстати, волшебник приготовил подарок всем воронежцам.

- Мне очень понравился ваш город, я здесь впервые, - сказал он на прощанье. – Для праздничного настроения не хватает только снега. Надеюсь, что он пойдет после моего визита.

Напомним, 3 февраля 2018 года майора Филипова, управлявшего штурмовиком Су-25, сбили террористы в сирийской провинции Идлиб. Какое-то время катапультировавшийся летчик отстреливался от боевиков из-за каменной насыпи. Когда ситуация стала безвыходной, он подорвал себя и врагов гранатой, не желая сдаваться в плен. Последними словами Романа были: «Это вам за пацанов!»

Посмертно Филипову присвоили звание Героя России. Его похоронили на Аллее славы Коминтерновского кладбища. В Воронеже, Борисоглебске, Калининграде и Владивостоке в честь погибшего майора назвали улицы. Имя летчика также получила воронежская школа № 85, где он учился. На территории учебного заведения установлен бюст Филипова.

8 декабря на могиле героя на Коминтерновском кладбище Воронежа установили памятник.