2019-12-08T15:57:13+03:00
Общество

«Спасибо, что не забываете»: в Воронеже установили памятник на могиле Героя России Романа Филипова

Летчик погиб в феврале 2018-го в сирийской провинции Идлиб
Анна ГРЕБЕНКИНАПолина СУХАНОВА
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Так выглядит памятник установленный на могиле майора Филипова.Так выглядит памятник установленный на могиле майора Филипова.Фото: Полина СУХАНОВА
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На Коминтерновском кладбище Воронежа установили памятник Роману Филипову: летчику, который погиб со словами «Это вам за пацанов!» Надгробие появилось на могиле майора накануне Дня Героев Отечества, который ежегодно отмечается 9 декабря.

Торжественного открытия не было. К полудню воскресенья почтить память Романа собрались самые близкие: родственники и сослуживцы. Всего около 50 человек. В руках они несли красные гвоздики. Вскоре на кладбище появился священнослужитель, который освятил памятник.

С обратной стороны нанесена надпись: « Это вам за пацанов!» Фото: Полина СУХАНОВА

С обратной стороны нанесена надпись: « Это вам за пацанов!»Фото: Полина СУХАНОВА

- Спасибо за то, что пришли. Спасибо, что не забываете. Помогаете справиться с потерей. Герои страны не умирают, они живут в наших сердцах. В честь Романа называют улицы по всей стране, устанавливают памятники. Это символизирует его вечную память, - обратился к присутствующим отец летчика Николай Филипов.

Николай Серафимович рассказал «КП», что надгробие появилось благодаря супруге Романа - Ольге. Министерство обороны выделило семье 400 000 тысяч (такая сумма полагается Героям России). Однако этих денег хватило только на обустройство самой площадки: выложить ее плиткой. Дальше всеми работами занималась Ольга, за счет своих средств и благодаря помощи липецких спонсоров.

Петербургская гильдия кузнецов подарила семье фигурку журавля. Таких же отправляли родственникам жертв авиакатастрофы А 321 над Синайским полуостровом. Фото: Полина СУХАНОВА

Петербургская гильдия кузнецов подарила семье фигурку журавля. Таких же отправляли родственникам жертв авиакатастрофы А 321 над Синайским полуостровом.Фото: Полина СУХАНОВА

Напомним, 3 февраля 2018 года майора Филипова, управлявшего штурмовиком Су-25, сбили террористы в сирийской провинции Идлиб. Какое-то время катапультировавшийся летчик отстреливался от боевиков из-за каменной насыпи. Когда ситуация стала безвыходной, он подорвал себя и врагов гранатой, не желая сдаваться в плен. Последними словами Романа были: «Это вам за пацанов!»

Посмертно Филипову присвоили звание Героя России. Его похоронили на Аллее славы Коминтерновского кладбища. В Воронеже, Борисоглебске, Калининграде и Владивостоке в честь погибшего майора назвали улицы. Имя летчика также получила воронежская школа № 85, где он учился. На территории учебного заведения установлен бюст Филипова. Кроме того, в минувшие выходные в столице Черноземья прошел первый турнир по восточному боевому единоборству имени Героя России Романа Филипова.

В Воронеже у майора остались родители и жена с маленькой дочерью. В этом году девочка пошла в первый класс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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