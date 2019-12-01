2019-12-01T14:45:48+03:00
Спорт

В Воронеже прошел первый спортивный турнир имени Героя России Романа Филипова

В соревнованиях по восточному боевому единоборству приняли участие около 500 спортсменов
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Соревнования прошли в СК «Энергия».Соревнования прошли в СК «Энергия».Фото: Максим ГОРОХОВ
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Первый областной турнир имени Героя России Романа Филипова прошел 1 декабря в спорткомплексе «Энергия». В соревнованиях по восточному боевому единоборству приняли участие около 500 спортсменов.

Торжественное открытие украсили воспитанницы воронежской школы художественной гимнастики. Фото: Максим ГОРОХОВ

Торжественное открытие украсили воспитанницы воронежской школы художественной гимнастики.Фото: Максим ГОРОХОВ

Организаторы рассчитывают сделать состязания ежегодными и повысить их статус до всероссийских. Это позволит присваивать победителям звания мастеров спорта. Пока что для этого ребятам из региона приходится ездить в столицу.

ВБЕ объединяет четыре единоборства стран Восточной Азии: сётокан, кобудо, кудо и сито-рю. Фото: Максим ГОРОХОВ

ВБЕ объединяет четыре единоборства стран Восточной Азии: сётокан, кобудо, кудо и сито-рю.Фото: Максим ГОРОХОВ

Президент Федерации восточного боевого единоборства Воронежской области (ВБЕ), писатель и публицист Александр Лапин объяснил, почему турниру присвоили имя летчика:

- Для нас очень важно, чтобы память о таких людях не исчезала, не растворялась. Конечно, появляются те, кто недоумевает: зачем? Но я считаю, что подвиг майора Филиппова по-настоящему русский, человеческий: его решение не сдаваться в плен, бороться до конца. Именно этому мы должны учить нашу молодежь. Если бы не действия российских военных в Сирии, международный терроризм продолжил бы расползаться всё дальше и дальше. Еще одна сторона поступка Романа Филиппова: он погиб за нашу счастливую жизнь. Мы люди прагматичные и понимаем, что постоянно идет борьба за рынки сбыта. Если бы ситуация в Сирии не стабилизировалась, то неизвестно, какие газовые и нефтяные потоки пошли бы через эту страну в Европу. Российская экономика могла бы пострадать в десять раз сильнее, чем от санкций.

Сейчас в Воронежской области две с половиной тысячи человек осваивают ВБЕ. Фото: Максим ГОРОХОВ

Сейчас в Воронежской области две с половиной тысячи человек осваивают ВБЕ.Фото: Максим ГОРОХОВ

Обучение можно начинать с пяти лет. Фото: Максим ГОРОХОВ

Обучение можно начинать с пяти лет.Фото: Максим ГОРОХОВ

Также на торжественной церемонии открытия соревнований присутствовал руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин и отец Романа - Николай Филипов.

Игорь Лобашев (вице-президент федерации, судья всероссийской категории), Николай Филипов (отец погибшего майора), Александр Лапин (президент федерации) и Александр Мальцев (вице-президент, главный тренер). Фото: Максим ГОРОХОВ

Игорь Лобашев (вице-президент федерации, судья всероссийской категории), Николай Филипов (отец погибшего майора), Александр Лапин (президент федерации) и Александр Мальцев (вице-президент, главный тренер).Фото: Максим ГОРОХОВ

Напомним, 3 февраля 2018 года майора Филипова, который управлял штурмовиком Су-25, сбили террористы в сирийской провинции Идлиб. Какое-то время катапультировавшийся летчик отстреливался от боевиков из-за каменной насыпи. Когда ситуация стала безвыходной, он подорвал себя и врагов гранатой, не желая сдаваться в плен. Последними словами Романа были: «Это вам за пацанов!»

Посмертно Филипову присвоили звание Героя России. А на его родине – в Воронеже – а также в Борисоглебске, Калининграде и Владивостоке в честь погибшего майора назвали улицы. Имя лётчика также получила воронежская школа № 85, где он учился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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