Воронежский эксперт прокомментировал снижение ненаказуемого порога скорости

В России понизят ненаказуемый порог превышения скорости. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов. Cегодня автомобилисты не получают штрафы, если едут на 20 км/ч быстрее разрешенной скорости. Этот показатель понизят до 10 км/ч.

По словам Акимова, единовременных изменений в масштабе страны все-таки не будет. Предлагается, что право понижения порога сначала получат либо миллионники, либо все центры субъектов страны, либо все городские поселения. Перемены могут произойти уже в следующем году.

- Принятие существующего порога - 20 км/ч - несомненно, было ошибкой. Для водителей это стало сигналом к действию: в городе можно 80! - комментирует Николай Киселев, председатель регионального отделения общественного движения "Комитет по защите прав автомобилистов". - Уверен, что снижение уровня суммарной погрешности до 10 км/ч абсолютно справедливо. Этот порог с лихвой компенсирует и погрешности работы спидометра, и перепады давления в шинах, и даже установку резины иного типоразмера.

По словам нашего эксперта, "низкая скорость поможет водителям принимать верные решения на дороге и сохранит многие жизни пешеходов".

Напомним, что на одном из совещаний мэр Воронежа Вадим Кстенин поинтересовался у присутствующих экспертов: есть ли возможность снизить скорость на воронежских улицах? Отметив, однако, что "к таким экспериментам мы сейчас не очень готовы".

Замглавы городского управления транспорта Владислав Ярцев сообщил, что законодательство позволяет субъектам РФ только повышать допустимую скорость. Ограничивать ее можно "в ручном режиме" - соответствующими знаками. "Правда, это может создать рваный темп движения и ухудшить пропускную способность", - заключил Ярцев.

В свою очередь, глава ГИБДД Воронежа Андрей Астанин отметил: на тех участках, где снижали скорость, уменьшилось число ДТП и тяжесть их последствий.