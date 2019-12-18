Законодатели со всей России обсудили модернизацию системы здравоохранения и реализацию нацпроектов в регионах

В рамках Совета законодателей РФ состоялось обсуждение качества и доступности медицинской помощи и кадровое обеспечение в регионах, а в ходе заседания Совета законодателей ЦФО были подняты вопросы реализации национальных проектов «Жилье и городская среда», «Демография».

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Владимир Нетёсов принял участие в работе Совета законодателей РФ , а также ряда Комиссий, которые проходят в рамках заседания Совета законодателей, в частности, в работе Комиссии по вопросам интеграции Республики Крым и города федерального значения Севастополя в правовую систему Российской Федерации.

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В ходе Совета законодателей парламентарии обсудили вопрос повышения качества и доступности медицинской помощи в регионах и вопрос обеспеченности лекарственными препаратами. Было отмечено, что до 10 января 2020 года в регионах должны быть разработаны программы развития и модернизации здравоохранения, в которых будут отражены механизмы решения проблемы, связанные с работой первичного звена здравоохранения.

Региональные заксобрания должны проконтролировать этот процесс и активно подключаться к работе.

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Как напомнил Владимир Нетёсов, в 2020 году запланирован существенный рост объема финансирования системы здравоохранения региона.

– Депутаты Воронежской областной Думы в первом чтении одобрили проект бюджета региона, согласно которому расходы госпрограммы «Развитие здравоохранения» на 2020 год вырастут почти на 7,5 млрд и составят 28,1 млрд рублей, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – В 4 раза увеличится финансирование строительства объектов здравоохранения, заложены средства на текущий и капитальный ремонт действующих учреждений. Также в 4 раза вырастет финансирование по направлению «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». Кроме того в 2 раза увеличены затраты на совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях. Также запланирован рост ассигнований на мероприятия, связанные с охраной здоровья матери и ребенка, на кадровое обеспечение системы здравоохранения региона.

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Также парламентарии обсудили формирование системы защиты прав пациентов. Как сообщил Владимир Нетёсов, в план законодательной деятельности Воронежской областной Думы на 2020 год включена работа над изменениями в закон региона «О здравоохранении» в части расширения перечня прав пациента.

В ходе заседания участники Совета законодателей также отметили необходимость усовершенствования механизма информирования граждан о мерах соцподдержки.

На следующий день председатель Воронежской областной Думы принял участие в итоговом в 2019 году заседании Совета законодателей ЦФО. В ходе этого форума Владимир Нетёсов был единогласно переизбран коллегами вице-спикером Совета законодателей ЦФО. Эту должность он займет в четвертый раз подряд.

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В рамках совета законодателей ЦФО парламентарии обсудили вопросы развития инвестиционной деятельности, подвели итоги работы Совета в 2018-2019 годах и наметили планы на следующий год.

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Как подчеркнул спикер регионального парламента, 2019 год стал особенно плодотворным для Совета законодателей Центрального федерального округа. На повестке дня стояли вопросы реализации национальных проектов «Жилье и городская среда», «Демография». Был детально проработан вопрос достаточности мер социальной поддержки, направленных на повышение рождаемости. Среди них - помощь многодетным семьям, пропаганда здорового образа жизни, размеры регионального материнского капитала.

На особом контроле законодателей ЦФО была поддержка пожилых граждан. В частности, Советом проводился мониторинг принимаемых и принятых региональных льгот для граждан предпенсионного возраста и вопросы организации медицинской помощи в сельской местности.

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Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, по всем обсуждавшимся в ходе заседаний Совета направлениям в нашем регионе ведется серьезная совместная работа законодательной и исполнительной власти, принимаются решения, направленные на повышение качества жизни и на создание благоприятных условий для развития человека. Реализация нацпроектов, направленных на развитие человеческого капитала, является предметом особого контроля как Совета законодателей ЦФО, так и депутатского корпуса в регионе.

Владимир Нетёсов также рассказал о темах заседаний и актуальных вопросах законопроектной деятельности, которые будут рассматриваться советом законодателей ЦФО в 2020 году.

– В рамках Совета мы обсудим подготовку к 75-летию Великой Победы, вопросы законодательного регулирования инновационного развития сельских территорий, а также становление института сельских старост, региональную проблематику в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Среди актуальных направлений деятельности Совета следующего года также продолжение контрольных мероприятий в рамках национальных проектов и законотворческие инициативы, направленные на повышение инвестиционной привлекательности субъектов ЦФО в части специальных налоговых режимов, – перечислил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов планы Совета законодателей ЦФО.