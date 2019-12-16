Великая Китайская стена воронежских дорожников

Напомним, что строительство обхода сейчас идет полным ходом. Его планируют сдать уже до конца 2019 года (раньше срока).

Одной из самых ответственных задач при строительстве дороги стало укрепление откосов габионами. За эту работу, которая требует ювелирной точности, взялось ООО «Управление дорожно-мостового строительства» (ООО «УДМС»). Обо всех особенностях и тонкостях этой сложной работы нам рассказал генеральный директор компании Сергей Рязанцев во время экскурсии по строительной площадке.

У ГАБИОНА ЕСТЬ ЛИЦО

По словам Сергея Рязанцева, ООО «УДМС» участвует в строительстве обхода с мая 2017 года, то есть с самого начала. Тогда первостепенной задачей было укрепление пойменной части реки Осередь. Существовала реальная угроза, что во время таянья льдов вода размоет основание магистрали. Это сейчас Осередь кажется небольшой речушкой, но в тот год она напоминала водохранилище, вспоминает Сергей Рязанцев.

Что такое габионная конструкция? Если говорить просто, это заполненная камнями сетка (матрас). Таких емкостей много, специалисты собирают их, словно конструктор, и укрепляют ими откосы. Любопытно, что почти вся работа делается вручную.

- Есть такое понятие, как «лицо габиона», - объясняет Сергей Борисович. - Это видимая часть конструкции, которая должна быть уложена ровно и красиво.

Рабочий день на стройплощадке длится десять часов. За это время каждый сотрудник собирает из камней по одному матрасу (объем одного матраса - кубический метр).

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Анатолий Викторович Шишкин.

ПРОЧНЫЕ И ГИБКИЕ

Габионные конструкции хороши сразу по нескольким причинам. Во-первых, они дешевле бетона на 30%. Во-вторых, габион более устойчив к внешним проявлениям.

- Бетон прочен, но со временем на нем появляются трещины, он теряет устойчивость, - говорит руководитель ООО «УДМС». - Габионные конструкции, в свою очередь, более гибкие. Они могут поменять свою геометрическую форму под воздействием селевого потока или воды, но при этом продолжат прекрасно выполнять свою функцию.

При этом с течением времени габионы становятся только прочнее. Этому способствует сама природа. Ветер разносит семена, трава прорастает и делает такие конструкции еще более цельными. Недаром производители дают 50-летнюю гарантию!

- Кстати, габионы - экологические чистые конструкции, - продолжает беседу Сергей Рязанцев. - От вандалов тоже предусмотрена защита. Но даже если произошло так, что камень кто-то похитил, конструкцию можно оперативно привести в порядок.

ПРООБРАЗ С КАВКАЗА

По словам руководителя предприятия, габионными конструкциями компания занимается уже более 15 лет. Работа началась в 2003 году, когда на Северном Кавказе произошел сильнейший паводок.

Кстати, богатый «кавказский опыт» есть за плечами у многих специалистов ООО «УДМС». К разговору подключается начальник участка на строительстве обхода Лосево и Павловска Александр Чернышов.

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- Помню, мы работали на железной дороге Минеральные Воды - Невинномысск. На одном из отрезков поезда сбрасывали скорость, потому что насыпь просаживалась. Но мы ее укрепили, и движение пришло в норму, - вспоминает он. - Или еще был случай, тоже на Кавказе. На железной дороге как-то нашли кладку - деревянные колья, слежавшиеся камни… Прообраз наших габионов (смеется). Бог знает, сколько времени прошло, - наверняка они еще при царе появились! Но ничего, целы по сей день. Можете себе представить, какая долговечность у современных габионов?!

ПО ВСЕЙ РОССИИ

Тем временем мы оказываемся на производственной базе ООО «УДМС». На ней хранятся габионные конструкции и живут сотрудники предприятия - сейчас здесь находятся около ста человек. Быт у рабочих комфортный. Есть даже своя столовая.

- Это временная база, полноценная у нас находится в Воронеже, - говорит Сергей Рязанцев. - Рядом с каждым нашим объектом мы арендуем землю и на ней располагаемся. Вахтовый метод в нашем деле более продуктивен.

Кроме того, это позволяет предприятию оставаться мобильным.

- Благодаря этому мы можем работать по всей России, - отмечает руководитель ООО «УДМС». - Хоть на севере, хоть на юге. Где угодно.

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Сейчас ООО «УДМС» выполнило на обходе Лосево и Павловска более 80% работ. На предприятии уверены: ничто не помешает довести задуманное до конца.

- Все идет по плану, - констатирует Александр Чернышов.

Сомневаться в его словах не приходится. За его плечами множество успешно реализованных проектов, коллеги Александра Чернышова называют его асом.

- Ну… - скромно улыбается наш собеседник. - Но опыт действительно накопился богатый. Я прошел через многие ступени, начинал простым рабочим. Наверное, если сложить все сооружения, в строительстве которых я принимал участие, то получится что-то не менее грандиозное, чем Великая Китайская стена!

Добавим, что заказчиком строительства обхода Лосево и Павловска является ГК «Автодор», а генеральным подрядчиком - ООО «Трансстроймеханизация» (ТСМ). Контроль за качеством всех работ очень серьезный.

- Работать вместе с ТСМ - это большая честь и колоссальная ответственность. Очень дорожим дружбой с этой компанией и надеемся на дальнейшее сотрудничество, - говорит в завершение беседы Сергей Рязанцев.

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ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Как рассказал генеральный директор ООО «УДМС» Сергей Рязанцев, впервые габионные конструкции были применены около ста лет назад в Италии. Все началось с того, что крестьянин решил перекрыть реку. Он изготовил сетку из веток ивы, наполнил ее камнями и соорудил из этого плотину. Говорят, она стоит до сих пор.

НА ЗАМЕТКУ

ООО «УДМС» было образовано в 2003 году. Специалисты компании оказались задействованы в реализации огромного множества проектов, среди последних - участки скоростных автодорог Москва - Санкт-Петербург и М-4 «Дон».

ЗНАЙ НАШИХ!

В беседе с журналистами Сергей Рязанцев выделил несколько сотрудников компаний, которые внесли огромный вклад в строительство обхода Лосево и Павловска. Сейчас они находятся на строительной площадки безвылазно. Это:

- Заместитель генерального директора по производству ООО «УДМС» Анатолий Шишкин. О его мастерстве ходят легенды. Как рассказывают на предприятии, он и с рабочими ладит, и с инспектирующей организацией на профессиональном языке поговорить может.

- Начальник участка Александр Чернышов. Коллеги называют его настоящим профессионалом, асом своего дела. Александр Чернышов прошел в дорожном строительстве все ступени, при этом начинал он простым рабочим.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Совсем недавно работу, проведенную ООО «УДМС» на обходе Лосево и Павловска, оценил специализированный журнал «Дороги и транспорт». Вот как авторы издания охарактеризовали многокаскадную габионную конструкцию на пикете 64-73: «Сейчас работы еще продолжаются, поэтому мы увидели только часть великолепия. Но уже выстроенный силуэт сразу же навеял ассоциации с Большим каскадным фонтаном в Петергофе: точеные ступеньки, по которым прозрачным облаком стекает вода. Насколько удивительной и красивой может быть архитектура современных трасс!».

Автор: Михаил БОБРЫШЕВ