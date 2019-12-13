Журналисты Народной Республики Бангладеш расскажут землякам о безопасности Нововоронежской АЭС и развитии города атомщиков

Его основной целью стала подготовка информационных материалов для общественности, государственных и муниципальных органов региона сооружения АЭС «Руппур», а также съёмки серии телевизионных сюжетов о Нововоронежской АЭС и городе-спутнике Нововоронеж.

За два дня пять журналистов Народной Республики Бангладеш посетили инновационный энергоблок № 6 поколения «3+», побывали в новом информационном центре Нововоронежской АЭС. Увидели процесс подготовки будущих сотрудников АЭС «Руппур» – своих земляков – на тренажерах Учебно-тренировочного пункта. Осмотрели экспозицию исторического музея атомной станции. Своими глазами увидели инфраструктуру города атомщиков, новейшие социальные и спортивные объекты, пообщались с местными жителями.

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«У населения города Ишварди, рядом с которым строится АЭС, есть вопросы по поводу сооружения этого объекта, и к его безопасности. Мы своими глазами увидели, как обстоят дела на атомной станции и в городе рядом с АЭС. Теперь мы поделимся своими впечатлениями и развеем все мифы. Я уже бывал в Нововоронеже в 2015 году и сейчас вижу стремительное развитие территории. Я хочу убедить правительство Бангладеш, что наш регион стоит развивать по образцу этого города», – отметил президент пресс клуба г. Ишварди Свапан Кумар Кунду.

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В 2011 году между Россией и Народной Республикой Бангладеш было заключено межправительственное Соглашение о строительстве АЭС «Руппур» на берегу реки Падма, в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка. Осенью 2013 года был заложен первый камень в основание будущей электростанции. Планируется, что первая очередь АЭС будет комплектоваться двумя энергоблоками с российскими реакторами ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый. Инновационные энергоблоки Нововоронежской АЭС являются референтными для АЭС «Руппур».

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Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 45 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969 г., третий – в 1971 г., четвертый – в 1972 г., пятый – в 1980 г. Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 г. и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 г. Энергоблок №6 НВАЭС сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г., энергоблок №7 НВАЭС - 31 октября 2019 года.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС