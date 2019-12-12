2019-12-12T18:10:56+03:00
Общество

Глава Воронежа Вадим Кстенин поздравил воронежцев с Днем Конституции Российской Федерации

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Уважаемые воронежцы! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации! Сегодня мы вспоминаем значимые события в истории нашей страны, ставшие отправной точкой для развития демократии в Российской Федерации. Основной закон является ядром правовой системы государства и служит упрочению гражданского мира и согласия в обществе, обеспечивая свободную жизнь каждому гражданину России.

Наша главная задача – делать всё, чтобы повышать социальную защищённость и уровень жизни в городе. На бережном отношении каждого из нас к своим правам и обязанностям строится правопорядок в стране и сохранение основ государственного устройства. От нашей слаженной работы зависят укрепление экономической системы и наращение потенциала страны.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, сил и энергии для новых достижений на благо Воронежа и всей России!

ИСТОЧНИК KP.RU

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