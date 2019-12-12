На развитие транспортной системы Воронежской области в 2020 году будет направлено почти 14,9 млрд рублей

В бюджете Воронежской области на 2020 год, который был принят на 50 заседании Воронежской областной Думы в первом чтении, предусмотрены средства как на капитальный ремонт сельских дорог, так и на дальнейшее развитие улично-дорожной сети Воронежа.

– Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы региона «Развитие транспортной системы» предусмотрены в объеме почти 14,9 млрд рублей. Средства заложены не только на ремонт и текущее содержание сети автомобильных дорог общего пользования регионального и муниципального значения, а также формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения, но и обеспечение потребности населения в пассажирских перевозках, и обновление парка транспортных средств, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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В составе расходов подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Воронежской области» (а это почти 13,5 млрд рублей) учтены средства на реализацию мероприятий по развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения (около 3 млрд рублей), на капремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2,1 млрд рублей). Кроме того, средства будут направлены на развитие улично-дорожной сети Воронежа (1,5 млрд рублей), а также проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (200 млн рублей).

Владимир Нетёсов напомнил, что на одном из последних в текущем году заседаний Воронежской областной Думы парламентарии утвердили новый источник регионального формирования дорожного фонда. Им стала часть общих доходов областного бюджета в размере, устанавливаемом законом региона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Как отметил Владимир Нетёсов, в следующем году, благодаря этому законодательному решению, дорфонд Воронежской области получил 1 млрд рублей, который будет направлен непосредственно на приведение в порядок сельских дорог на территории региона.

Также масштабное финансирование заложено на дальнейшую реализацию программы дорожной деятельности Воронежской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (около 3,8 млрд рублей) и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (2,2 млрд рублей). На обеспечение мероприятий по содержанию и развитию системы фото- и видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения «КРИС-Воронеж» будет направлено более 380 млн рублей.

На реализацию подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воронежской области» в 2020 году выделяется почти 711 млн рублей, что почти в два раза больше, чем в 2019 году. В ней предусмотрены расходы на предоставление субсидий транспортным организациям, осуществляющим пассажирские перевозки в пригородном и межмуниципальном сообщениях (206 млн рублей), а также компенсацию организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении (230 млн рублей). Кроме того, 40 млн рублей выделены бюджету городского округа город Воронеж на проведение технико-экономического обоснования создания и развития сети скоростного рельсового транспорта на территории городского округа.

Впервые в бюджете региона заложены масштабные средства на финансирование мероприятий по расширению использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива. В рамках соответствующей подпрограммы предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по стимулированию использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива.

– По поручению Президента РФ Владимира Путина принято решение о предоставлении государственной поддержки регионам для реализации ими мероприятий по развитию региональной газозаправочной сети. Глава государства отмечает, что переход на более широкое использование газомоторного топлива дает как экономический, так и экологический эффект. В 2020 году в Воронежской области почти 473 млн рублей будет направлено на переоборудования существующего парка транспортных средств, в том числе общественного транспорта и коммунальной техники под газомоторное топливо, а также расширение сети газозаправочных станций, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.