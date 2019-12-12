2019-12-12T17:36:02+03:00
Общество

На развитие транспортной системы Воронежской области в 2020 году будет направлено почти 14,9 млрд рублей

Около 3,8 млрд рублей из этих средств заложено на реализацию программы дорожной деятельности региона в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В бюджете Воронежской области на 2020 год, который был принят на 50 заседании Воронежской областной Думы в первом чтении, предусмотрены средства как на капитальный ремонт сельских дорог, так и на дальнейшее развитие улично-дорожной сети Воронежа.

– Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы региона «Развитие транспортной системы» предусмотрены в объеме почти 14,9 млрд рублей. Средства заложены не только на ремонт и текущее содержание сети автомобильных дорог общего пользования регионального и муниципального значения, а также формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения, но и обеспечение потребности населения в пассажирских перевозках, и обновление парка транспортных средств, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

.

.

В составе расходов подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Воронежской области» (а это почти 13,5 млрд рублей) учтены средства на реализацию мероприятий по развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения (около 3 млрд рублей), на капремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2,1 млрд рублей). Кроме того, средства будут направлены на развитие улично-дорожной сети Воронежа (1,5 млрд рублей), а также проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (200 млн рублей).

Владимир Нетёсов напомнил, что на одном из последних в текущем году заседаний Воронежской областной Думы парламентарии утвердили новый источник регионального формирования дорожного фонда. Им стала часть общих доходов областного бюджета в размере, устанавливаемом законом региона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Как отметил Владимир Нетёсов, в следующем году, благодаря этому законодательному решению, дорфонд Воронежской области получил 1 млрд рублей, который будет направлен непосредственно на приведение в порядок сельских дорог на территории региона.

Также масштабное финансирование заложено на дальнейшую реализацию программы дорожной деятельности Воронежской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (около 3,8 млрд рублей) и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (2,2 млрд рублей). На обеспечение мероприятий по содержанию и развитию системы фото- и видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения «КРИС-Воронеж» будет направлено более 380 млн рублей.

На реализацию подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воронежской области» в 2020 году выделяется почти 711 млн рублей, что почти в два раза больше, чем в 2019 году. В ней предусмотрены расходы на предоставление субсидий транспортным организациям, осуществляющим пассажирские перевозки в пригородном и межмуниципальном сообщениях (206 млн рублей), а также компенсацию организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении (230 млн рублей). Кроме того, 40 млн рублей выделены бюджету городского округа город Воронеж на проведение технико-экономического обоснования создания и развития сети скоростного рельсового транспорта на территории городского округа.

Впервые в бюджете региона заложены масштабные средства на финансирование мероприятий по расширению использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива. В рамках соответствующей подпрограммы предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по стимулированию использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива.

– По поручению Президента РФ Владимира Путина принято решение о предоставлении государственной поддержки регионам для реализации ими мероприятий по развитию региональной газозаправочной сети. Глава государства отмечает, что переход на более широкое использование газомоторного топлива дает как экономический, так и экологический эффект. В 2020 году в Воронежской области почти 473 млн рублей будет направлено на переоборудования существующего парка транспортных средств, в том числе общественного транспорта и коммунальной техники под газомоторное топливо, а также расширение сети газозаправочных станций, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Дорогой президент, не отдавай меня маме»: мальчик из Самарской области боится, что его вернут уголовнице и ее сожителю
В новой семье мальчик обрел любящих родителей, братьев, сестер и друзей, но сейчас его комфортной жизни угрожает вернувшаяся из тюрьмы биологическая мать – наркоторговка
Владимир Нетёсов: «Сегодня в регионе активно поддерживаются процессы экономического развития аграрной сферы»
На развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Воронежской области в 2020 году направят почти 9,7 млрд рублей, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
Новоронежские атомщики приняли участие в Международном форуме «Доброволец России-2019»
Со 2 по 5 декабря 2019 года в Сочи проходил Международный форум «Доброволец России-2019». В этом году на главное событие в сфере волонтерства приехали свыше семи тысяч человек из 120 стран
Новости 24
Прокуратура: смета на ремонт виадука на 9 января завышена на 10 млн и ремонт задержан на 1,5 месяца
Воронежский двор пережил кипящее наводнение
На развитие транспортной системы Воронежской области в 2020 году будет направлено почти 14,9 млрд рублей
Житель Воронежа избил должницу пепельницей
Владимир Нетёсов: «Сегодня в регионе активно поддерживаются процессы экономического развития аграрной сферы»
В Воронежской области 539 человек получили травмы из-за гололеда
Брачный аферист выманил у жительницы Воронежа 33 тысячи рублей, даже не встречаясь
В воронежском ТЦ нашли подпольные Gucci и LouisVitton на 6,9 миллионов рублей
Эксперты отдали отраслевое лидерство мобильному приложению Альфа-Банка
В Воронеже участники зимней «Лиги чемпионов бизнеса» сыграют в новом спорткомплексе на дамбе
Воронежцы увидят крупнейший метеорный поток Геминиды
Под Воронежем столкнулись Renault и BMW: один погибший, трое раненых
Воронежские коммунальщики оперативно отремонтировали перила нагорной лестницы в центре
Юный рецидивист нападал на женщин в Воронеже
В Воронеже управляющая компания незаконно брала плату за диагностику газового оборудования
Под Воронежем глава села задержала преступника
У дворца Ольденбургских под Воронежем сменился директор
В шоу с многомиллионной аудиторией телеведущего Дмитрия Губерниева заставили оскорбить Воронеж
Под Воронежем появился свой Котенок с улицы Лизюкова
Маски и камни: Воронежский драмтеатр поставил Лермонтова за 6,5 млн