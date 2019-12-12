Владимир Нетёсов: «Сегодня в регионе активно поддерживаются процессы экономического развития аграрной сферы»

Спикер регионального парламента прокомментировал ряд параметров главного финансового документа, одобренного депутатами в первом чтении на 50 заседании Воронежской областной Думы.

На реализацию различных мер, направленных на формирование лидерских позиций АПК Воронежской области в рамках всей страны, в региональном бюджете 2020 года предусмотрено почти на 3,5 млрд рублей больше, чем в текущем году, подчеркнул Владимир Нетёсов.

– В регионе сегодня активно поддерживаются процессы экономического развития аграрной сферы, в первую очередь за счет создания благоприятного инвестиционного климата и сохранения мер государственной поддержки, – отметил председатель Воронежской областной Думы.

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Так, в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» за счет средств областного бюджета в 2020 году предусмотрено выделение 100 млн рублей. Средства будут направлены на финансирование мероприятий по обновлению парка сельскохозяйственной техники. Агропредприятиям субсидируют часть затрат на приобретение тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования для агропромышленного комплекса, произведенных на территории Воронежской области, а также затрат на приобретение высокотехнологичных машин, оборудования и специализированного транспорта.

Еще почти 727 млн рублей из областного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» будут направлены на финансирование мероприятий по субсидированию части затрат на строительство новых перерабатывающих предприятий, на приобретение и модернизацию оборудования для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

– Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» в 2020 году получит финансирование объемом более 3 млрд рублей. Средства будут направлены на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, а также на поддержку отдельных направлений растениеводства и животноводства, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – Кроме того, в рамках данной подпрограммы предусматриваются средства в сумме почти 28 млн рублей на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

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В рамках еще одной подпрограммы – «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» – на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме почти 3,7 млрд рублей, что почти в 3,5 раза больше, чем в текущем году.

– Эти средства направят на возмещение части затрат на уплату процентов по инвесткредитам, на возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на поддержку особо значимых инвестиционных проектов, реализуемых в аграрном секторе экономики, – перечислили Владимир Нетёсов.

Средства в размере почти 1,6 млрд рублей заложены на реализацию подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Воронежской области». Они будут направлены на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в государственных вузах, подведомственных Минсельхозу России.

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– Кроме того, финансирование в рамках этой подпрограммы будет направлено на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры, благоустройство сельских территорий, а также реализацию мероприятия по созданию их современного облика, развитие транспортной инфраструктуры (строительство автомобильных дорог) на сельских территориях, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – А в рамках регионального проекта «Культурная среда», также призванного обеспечить дальнейшее развитие сельских территорий, заложено около 49 млн рублей на капитальный ремонт и техническое переоснащение культурно-досуговых учреждений в районах.

Спикер областного парламента отметил, что реализация мероприятий в рамках подпрограммы позволит в перспективе увеличить продолжительность жизни сельского населения, уменьшить миграционный отток, повысить уровень занятости, улучшить качество медицинского обслуживания в сельской местности, увеличить удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог.

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– Социально-экономическое развитие села остается в числе приоритетов государства. Агропромышленный комплекс – один из локомотивов экономического роста регионов и качество жизни на селе должно этому соответствовать. И здесь необходим комплексный подход: начиная от развития транспортной и социальной инфраструктуры, инфраструктуры связи и коммуникаций, до создания новых рабочих мест и особых условий для селян. И на эти цели мы предусмотрели в бюджете следующего года достаточно масштабные средства, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.