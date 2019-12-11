Мэр Воронежа: «В весенний месячник благоустройства лично приму участие в уборке лесопарка»

Галина Комарова - жительница дома № 11 по ул. Космонавта – попросила привести в порядок парк «Оптимист».

«ХОРОШО ЗНАКОМ С ЭТИМ ПАРКОМ - Я ТАМ РЕБЕНКА ВЫРАСТИЛ»

Ее волновало, можно ли там восстановить старые и поставить новые, дополнительные шлагбаумы, а также установить ограждения на детских площадках. Также, по ее словам, необходимо уделить повышенное внимание уборке территории лесопарка и избавиться от сухостойных деревьев.

– Я хорошо знаком с этим парком – я там ребенка вырастил, – рассказал мэр. Вадим Кстенин поблагодарил женщину за неравнодушие

Присутствовавшая на приеме руководитель управления экологии Наталья Ветер пояснила, что в зоне отдыха уже удалено порядка 500 сухостойных деревьев, вывезено более 70 куб. метров порубочных остатков, отремонтированы скамейки и детское игровое оборудование. Также два раза в неделю вывозится мусор.

Вадим Кстенин сообщил, что все необходимые меры по благоустройству и поддержанию порядка на территории парка будут приниматься и дальше:

– Давайте решим эти проблемы, тем более что большинство из них решаемы. Необходимо проинвентаризировать все места, где существует какая-то опасность, подключить силы комбината благоустройства, наши структуры, увеличив тем самым количество людей, и интенсивно поработать там. В весенний месячник благоустройства я лично приму участие в уборке лесопарка, – дал поручение руководителям профильных структур глава города.

– Встретимся весной на субботнике. Я буду рад вас видеть там, – добавил он, обращаясь к заявительнице.

СЕТИ ОТРЕМОНТИРОВАЛ, А АСФАЛЬТ ЗА СОБОЙ НЕ ВОССТАНОВИЛ

Жительница дома № 25 по проспекту Труда Лилия Парахина пожаловалась мэру на подтопление подъезда. Подрядчик, который занимался ремонтом инженерных сетей во дворе, должным образом не восстановил за собой асфальтовое покрытие. В результате этого вода стала заходить в помещение. Также со временем разрушилось штукатурное покрытие, которое, по словам женщины, управляющая компания не торопилась ремонтировать.

Градоначальник дал указание управе Коминтерновского района взять на особый контроль восстановление покрытия и отметил, что это надо сделать в самые сжатые сроки. Управа должна также обязательно проконтролировать, «чтобы отвод воды был от подъезда, а не в подъезд».

– Здесь есть одна сложность – асфальтовые заводы останавливают на зиму. Поэтому нам придется договориться, чтобы завод запустили и приготовили асфальт. В ближайшее время все недоработки будут исправлены. Работа с управляющей компанией тоже будет проведена, штукатурку восстановят, но такой ремонт лучше проводить при более подходящих погодных условиях, – сказал Вадим Юрьевич.

Также к мэру обратилась Елена Голубева. Она выступила с инициативой создания в городе или пригороде открытого парка развлечений по мотивам русских народных сказок. Вадим Кстенин попросил заявителя оформить свое видение, чтобы городские структуры могли начать проработку вопроса:

– Первый шаг – в рамках учебного процесса привлечь студентов строительного университета для создания проектов, это будет и им полезно. Я готов это организовать, но нам надо понимать, что именно хотите видеть в таком объекте вы, – объяснил мэр и дополнил, что подобные проекты могут быть реализованы в Воронеже, но это подразумевает длительную подготовительную работу.

Все озвученные вопросы останутся на особом контроле главы Воронежа.

Кроме того, 12 декабря с 12.00 до 20.00 в администрации города пройдет общероссийский прием граждан, на который со своим вопросом может записаться каждый воронежец.