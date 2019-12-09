В 2020 году на развитие информатизации здравоохранения Воронежской области направят более 1 млрд рублей

Масштабные средства заложены в бюджете области на дальнейшее внедрение системы единых электронных медкарт пациентов, электронной регистратуры, автоматизацию рабочих мест врачей и другие мероприятия.

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Модернизация проходит в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», на который в следующем году будет направлено более 962 млн рублей, подчеркнул спикер регионального парламента.

В ходе 50 заседания регионального парламента депутаты одобрили закон о бюджете региона на трехлетний период в первом чтении. Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, документ сверстан с учетом выполнения требований федерального законодательства по повышению минимального размера оплаты труда, повышения зарплат «указным» категориям бюджетников, а также работников бюджетной сферы, не поименованных в «майских» указах. Кроме того, в бюджете учтены в полном объеме средства на реализацию нацпроектов и зарезервированы средства на модернизацию первичного звена здравоохранения в соответствии с приоритетами, определенными Перечнями поручений Президента РФ.

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– Расходы бюджета на 98% сформированы по программно-целевому принципу в рамках 25 государственных программ области. По ряду социальных направлений они вырастут очень существенно, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Так, расходы госпрограммы «Развитие здравоохранения» на 2020 год запланированы в объеме более 28,1 млрд рублей, что почти на 7,5 млрд больше, чем в текущем году, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

– В том числе, значительно – в четыре раза – вырастет финансирование по направлению «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». Если в этом году на эти цели бюджетом было заложено 168 млн рублей, то в следующем уже 665 млн, – отметил Владимир Нетёсов.

Почти на 20% – с 510 млн до 615 млн рублей увеличатся затраты на мероприятия связанные с охраной здоровья матери и ребенка.

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На кадровое обеспечение системы здравоохранения региона в 2020 году направят более 162,5 млн рублей, что почти на 44 млн рублей больше, чем в 2019 году.

Кроме того вырастут и затраты на совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях – с 795 млн рублей в году текущем до почти 1,5 млрд рублей в следующем.

На развитие информатизации в здравоохранении планируется направить в 2,6 раза больше средств (в 2019 году – около 389 млн рублей, в 2020 – более 1 млрд рублей).

В 2020 году в рамках подпрограммы «Совершенствование системы территориального планирования учреждений здравоохранения Воронежской области» предусмотрено строительство объектов здравоохранения на сумму 3,9 млрд рублей, с ростом в 4 раза к уровню 2019 года.

Начиная с 2020 года, планируется строительство значимых для региона объектов здравоохранения – хирургического корпуса областного онкодиспансера, детского корпуса для оказания специализированной медпомощи детям по профилям Онкология, Гематология, ЛОР-органы на базе ВОДКБ № 1, а также завершение строительства детского корпуса областного тубдиспансера.

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По сравнению с предыдущим годом ассигнования на подпрограмму «Другие вопросы в сфере здравоохранения» увеличены на 1,9 млрд рублей. Рост расходов в 2020 году обусловлен, в том числе, реализацией областной адресной программы капитального ремонта учреждений здравоохранения на которую направят 986 млн рублей.

Напомним, что на 50 заседании Воронежской областной Думы депутаты также приняли в первом чтении проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Общий объем доходов регионального фонда составит в 2020 году более 29 млрд 595 млн рублей (это более чем на 2 млрд рублей выше уровня 2019 года), расходов – 29 млрд 594 млн рублей. Профицит составил 1,4 млн рублей.

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В следующем году в расходных статьях бюджета ТФОМС предполагается ряд существенных особенностей, по сравнению с предыдущими годами. Так, значительно вырастут финансирование и объемы медицинской помощи, оказываемой в условиях стационара и дневного стационара по профилю «Онкология» – всего на эти цели будет направлено в следующем году около 3 млрд 600 млн рублей. Также, в 2020 году продолжится увеличение нормативов и объемов финансового обеспечения проведения профилактических осмотров и диспансеризации. На оплату профмероприятий в регионе планируется направить 1 млрд 867 млн рублей. Кроме того, на финансовое обеспечение проводимых в амбулаторных условиях дорогостоящих исследований (в том числе УЗИ сердечно-сосудистой системы, гистологические и молекулярно-генетические исследования) заложено более 680 млн рублей.