В Воронеже выбрали лучший проект благоустройства Бринкманского сада

В Воронеже завершился конкурс проектов по объёмно-пространственному решению проекта медико-оздоровительного центра и благоустройства парковой зоны, расположенной по адресу: ул. Транспортная, 5. Подведение итогов прошло в Доме архитектора.

Перед началом официальной части мероприятия председатель жюри конкурса, помощник губернатора Воронежской области Константин Кузнецов показал мэру Воронежа Вадиму Кстенину планшеты с проектами и рассказал о работах, представленных на конкурс.

УЧЛИ МНЕНИЕ ВОРОНЕЖЦЕВ

Напомним, архитектурный конкурс проходил в Воронеже с 1 сентября при участии Воронежской областной организации «Союз архитекторов России» и по инициативе застройщика – ООО «ГРИН ВИТА» при поддержке администрации города.

Перед участниками стояла задача предложить архитектурное решение общественного здания центра, его оригинальный архитектурный облик, а также функциональное зонирование и благоустройство прилегающей территории сквера «Бринкманский сад», улиц Республиканская, Транспортная, Урицкого и переулка Республиканский.

– Что касается данного объекта, то как-то зимой с главным архитектором города мы вышли в Бринкманский сад с целью посмотреть на то окружение, которое там есть, попытаться узнать целевые аудитории, для которых это место может стать точкой притяжения. Самое главное, нам важно было понять, что хотят тут видеть воронежцы, ведь каждое общественное пространство в городе мы делаем, чтобы люди могли там комфортно проводить время, – сказал в начале церемонии глава города Вадим Кстенин.

По словам Вадима Кстенина, конкурсная система в Воронеже показала свою эффективность и будет применяться в городе и в дальнейшем. А руководитель управления главного архитектора Воронежа Людмила Подшивалова, которая по поручению мэра вошла в состав жюри конкурса, рассказала, что была даже идея сделать конкурс международным.

– Конкурс по масштабам мог стать и международным, но призовой фонд не позволил именитым архитектором, давайте признаемся честно, зайти на этот конкурс. Но в будущем мы будем такую практику реализовывать и дальше. В данном случае задача перед архитекторами была поставлена непростая – не только продумать здание, но и территории общественного пространства, для того, чтобы вдохнуть в него жизнь, – рассказал Людмила Подшивалова.

… И ИСТОРИЮ МЕСТА

В основу концепции легла история Бринкманского сада в изложении воронежского краеведа Владимира Елецких. Именно она не позволила возвести стандартную многоэтажку и лишить место того самого исторического смысла. Застройщик показал рисунки, с которых начиналась история развития территории.

– Вот те первые рисунки, с которыми мы готовились к конкурсу. А то, что получилось – выразилось в разнообразии архитектурных форм. Я очень рад, что откликнулось такое большое количество профессионалов и специалистов, которые хотят помочь нашему городу сделать его лучше. Ведь с чего начинается Родина? Не только с картинки в нашем букваре и товарищей, которые живут в соседнем дворе. А и с архитекторов! Ведь тот самый двор, сквер – их надо спроектировать и построить, – сказал руководитель группы компаний «ВИТА» Алексей Журихин.

Руководитель областного департамента архитектуры Андрей Еренков в свою очередь подчеркнул, что декабрь в конкурсном плане – получился месяцем особенным.

–Буквально несколько дней назад мы, скажем так, начали «разогреваться» конкурсом на памятный знак, посвящённый Петровской эпохе. А сейчас подводим итоги по конкурсу «Бринкманский сад», а уже начало следующей недели ознаменуется подведением итогов, наверное, самого масштабного в истории Воронежа архитектурно-градостроительного конкурса по развитию Петровской набережной, – сказал Андрей Александрович.

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ЖЮРИ ОЦЕНИВАЛО КОНКУРСАНТОВ МАКСИМАЛЬНО БЕСПРИСТРАСТНО И ПРОЗРАЧНО

Все участники конкурса «Бринкманский сад», а также присутствующие в зале члены жюри получили сертификаты участников из рук председателя Окружного Совета Центрального объединения Союза архитекторов России Константина Кузнецова. Он рассказал, что оценка конкурсных работ проходила заочно. Члены жюри, а это архитекторы и специалисты по ландшафтному дизайну из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Калуги и Воронежа оценивали работы, не зная имен авторов проектов.

– Это абсолютно прозрачный экспертный способ оценки проектов. Непростая градостроительная ситуация на этом участке как раз и подтолкнула власти и бизнес объединиться. Архитекторы здесь выступили настолько профессионально, предложив ряд кардинально отличающихся решений, которые максимально грамотно и правильно вписываются в контекст окружающей застройки с прилегающей парковой территорией. Союз Архитекторов России, как организатор, ещё раз доказал профессиональную позицию, – подчеркнул Константин Юрьевич.

Напомним, что победителям конкурса назначили премии в размере 250 000 рублей за 1 место, 100 000 рублей – за 2 место и 50 000 рублей – за 3 место. С одним из них застройщиком будет заключен договор на разработку проектной документации, основанной на концепции проекта, представленного участником.

Алексей Журихин рассказал, что имя финалиста, с которым заключат контракт, назовут примерно через неделю. А работа по проектированию объекта, по предварительным оценкам, займет чуть больше года.

Планируется, что благоустройство территории Бринкманского сада пройдет после завершения строительных работ.

Автор: Елена ФЕДЯШЕВА.