Мэр Воронежа Вадим Кстенин проверил, как коммунальщики справляются с последствиями снегопада

Автор: Елена ФЕДЯШЕВА

Первый снегопад продолжался в Воронеже в течение всего рабочего дня 3 декабря. Уже с ночи на вторник всю коммунальную технику привели в боевую готовность.

Днем на городских улицах работали 214 единиц техники и 319 работников ручной уборки. Перед сотрудниками комбинатов благоустройства стояла задача не допустить образование наката и наледи. Дороги активно обрабатывали противогололедными средствами и подметали. Техника с помощью отвалов сдвигала снег с дороги на прилотковую зону.

В течение дня мэр Воронежа Вадим Кстенин координировал работу подчинённых в режиме реального времени, с помощью специально созданной для этого группы «Уборка города» в WhatsApp. А в ночь отправился инспектировать работу снегоуборщиков лично.

– Итоги дневной работы оцениваю нормально, поскольку – самое главное – мы не допустили ни снежного наката, ни гололёда на улично-дорожной сети и на тротуарах тоже. Практически три полных цикла «обработка – подметание» произвели на основных магистралях Воронежа. Безусловно, днём в таком плотном графике движения автомобилей практически невозможно начисто убрать дорогу, поэтому основные работы по доведению улично-дорожной сети до нормативных требований проводятся именно ночью, – подчеркнул мэр.

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ШТАТ СНЕГОУБОРЩИКОВ УВЕЛИЧИЛИ

В этом сезоне штат сотрудников районных комбинатов благоустройства заметно пополнили.

– Учитывая то количество техники, которое по вашему поручению было закуплено в текущем году, комбинаты приняли на работу дополнительный штат водителей, механизаторов. Некоторые люди – новички в этой отрасли, поэтому мы специально проводили тренировки: в ноябре выделяли специальные дни, когда тракторы или комбинированные дорожные машины на холостом ходу ездили по городу. Это делалось, чтобы ускорить процесс обучения, ознакомить новых сотрудников с маршрутами движения, очерёдностью уборки улиц и проездов, – рассказал руководитель дорожного хозяйства Олег Котов.

Серьезной помехой работе коммунальной техники особенно днем стали припаркованные у обочин автомобили.

– В ночную смену на линии находится больше 200 единиц специализированной техники. До утра магистрали будут доведены до нормативного состояния, очищены «до чёрного асфальта и до бортового камня». И так убирать нужно всегда – именно такую задачу я ставлю перед комбинатами благоустройства. Кроме того, в этом году мы значительно усилили ресурсами для уборки тротуаров – их тоже нужно довести до нормативного состояния, – подчеркнул глава Воронежа.

В ночь на 4 декабря для обработки дорог и тротуаров коммунальщики израсходовали 1138 тонн песко-соляной смеси, из города вывезли 2108 кубометров снега. К утру все основные магистрали были расчищены до асфальта.

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ПОДГОТОВКА К ОТТЕПЕЛИ

Но на этом работа не завершилась. Утром глава города распорядился подмести осевые линии дорог, произвести очистку «треугольников». А в ближайшие дни погода готовит новое испытание - переход от минуса к плюсовой температуре и обратно. Для предотвращения образования наледи на дорогах необходимо заранее обработать дороги. И решить эту задачу мэр поручил в течение грядущей ночи.

В прошедшую ночь комбинаты благоустройства также очищали от снега парковки на улицах 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской и площади Ленина.