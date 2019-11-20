Александр Гусев: «Новые объекты на десятилетия решат проблему борьбы с онкологией»

Автор: Елена ФЕДЯШЕВА

15 ноября губернатор Александр Гусев посетил поликлинический корпус Воронежского областного клинического онкологического диспансера, который разместится в историческом здании - отреставрированном доме Вигеля на улице Вайцеховского.

ПАЦИЕНТЫ И ВРАЧИ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУТ НОВОСЕЛЬЯ

Работы в помещении уже вошли в завершающую стадию. Подрядчик максимально сохранил вид и внутреннее оформление особняка. Например, каждую плитку половой мозаики отшлифовали и вернули на прежнее место в обновленном виде.

Во дворе за зданием поликлиники в рамках национального проекта «Здравоохранение» построят новый хирургический корпус на 340 коек. Для удобства пациентов он будет связан с поликлиникой переходом. Строительство рассчитано на четыре года, но правительство области надеется реализовать план за три.

В новом корпусе, кроме стационара, разместятся клинико-диагностический комплекс, лабораторная служба, аптека, централизованное стерилизационное отделение и учебные помещения.

За счет сноса старых зданий во дворе диспансера расширится прилегающая территория, а проблему загруженности соседних улиц автотранспортом решит строительство подземной парковки.

Новый хирургический корпус на 15% финансируется из местного и на 85% - из федерального бюджета. Департамент строительной политики области уже подготовил документы на конкурс, торги объявят в декабре этого года.

- Поликлиника в доме Вигеля заработает в середине будущего года, - рассказал Александр Гусев. - Степень готовности ее уже достаточно высокая, идёт подготовка к объявлению торгов на оборудование. Это будет существенным облегчением как для медработников, так и для пациентов. Что касается хирургического корпуса, то здесь работы предстоит много. Условия для строительства непростые, но мы договорились с подрядчиком, чтобы не было ни минуты простоя. Пациенты онкодиспансера с нетерпением ждут завершения строительства и готовы мириться с временными трудности, связанными с проведением работ на территории учреждения.

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64% СЛУЧАЕВ РАКА ВЫЯВЛЯЮТ НА РАННЕЙ СТАДИИ

Сегодня на учете в онкологическом диспансере состоит около 70 тысяч пациентов, ежегодно регистрируется более 10 тысяч новых случаев злокачественных новообразований.

Для помощи онкологическим больным в Воронежской области создана и функционирует трехуровневая система, представленная медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, межрайонными кабинетами, областными специализированными учреждениями.

В нашем регионе в 64% случаев рак диагностируется на ранних стадиях. Это самый высокий показатель в России. И это результат работы всех звеньев медицинской службы - от фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий до областного онкологического диспансера.

Подумали в правительстве и о подготовке новых медицинских кадров. В связи с расширением помещений и корпусов в бюджет закладываются средства на дополнительную подготовку онкологов, узких специалистов, причем не только для работы в новых корпусах, но и на перспективу - под создание в 2021 году центра амбулаторно-клинической помощи. Расширяется также набор студентов-целевиков для подготовки врачей в медучреждениях региона.

НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КОМИНТЕРНОВСКОГО РАЙОНА

Еще два новых медицинских объекта появятся в Воронеже в ближайшей перспективе. В 2020 году по программе федерального софинансирования на улице Шишкова построят поликлинику на 1100 посещений в смену и подстанцию скорой помощи на десять бригад. Сегодня поликлиника № 4 Коминтерновского района, рассчитанная на 78 тысяч жителей, обслуживает более 187 тысяч человек. В таких условия врачи не могут полноценно работать и оказывать квалифицированную помощь. Подстанция скорой помощи, которая находится на Электросигнальной, тоже уже не справляется с нагрузкой в условиях постоянного роста количества новостроек.

Мощность новой поликлиники позволит принимать в смену до 600 взрослых, 300 детей и 200 человек в женской консультации. Также здесь будет 90 коек дневного стационара для взрослых и 30 коек для детей. На базе поликлиники планируется создание центра амбулаторной хирургии. Появление нового медучреждения улучшит социальное положение жителей Коминтерновского района.

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РАСШИРЕНИЕ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

В планах регионального правительства на следующий год значится также строительство корпуса детской областной больницы на 100 коек по национальному проекту «Здравоохранение» с федеральным софинансированием в размере 85%. Работы продлятся два года, конкурсная документация подготовлена. Полная стоимость объекта оценивается в 2,6 миллиарда рулей.

Здесь разместятся современные онкологическое, гематологическое отделения и лор-отделение с тремя операционными, которое переведут из корпуса на улице Ломоносова. На освободившихся таким образом помещениях стационара будут организованы пульмонологические и изоляционно-диагностические койки, которые создадут коечный резерв на период эпидемий гриппа и ОРВИ среди детей.

В перспективе, благодаря расширению детского онкологического направления, регион получит возможность проведения аутотрансплантации костного мозга, что сейчас затруднено из-за отсутствия условий.

- Строительство этих объектов позволит на десятилетия решить проблему борьбы с онкологическими заболеваниями, за счет того, что будут реализовываться мероприятия и по первичному скринингу, и по выявлению болезни. Мы будем сокращать также количество запушенных случаев онкозаболеваний, - сказал Александр Гусев.