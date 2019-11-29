В Воронежской области на финансирование профосмотров и диспансеризации в 2020 году направят более 1,8 млрд рублей

В Воронежской областной Думе рассмотрели проект бюджета ТФОМС-2020, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Накануне первого чтения проекта закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», которое пройдет 3 декабря, поправок к документу не поступило, отметил спикер регионального парламента.

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Общий объем доходов регионального фонда составит в 2020 году более 29 млрд 595 млн рублей (это более чем на 2 млрд рублей выше уровня 2019 года), расходов – 29 млрд 594 млн рублей. Таким образом, сформировался профицит в размере 1,4 млн рублей.

Основной составляющей доходной части бюджета фонда (98%) является субвенция на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, поступающая из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Она составит 28 млрд 786 млн рублей. Кроме того, прогнозируется, что в доходную часть еще почти 570 млн рублей поступит от оплаты счетов медорганизаций за оказанную помощь иногородним гражданам.

– В следующем году в расходных статьях бюджета ТФОМС предполагается ряд существенных особенностей, по сравнению с предыдущими годами. Так, значительно вырастут финансирование и объемы медицинской помощи, оказываемой в условиях стационара и дневного стационара по профилю «Онкология». Общий рост финансирования к 2019 году по этому направлению прогнозируется более чем на 915 млн рублей (всего на эти цели будет направлено в следующем году около 3 млрд 600 млн рублей). Это даст возможность оказать помощь еще более чем 3 400 пациентам, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – Также, в 2020 году продолжится увеличение нормативов и объемов финансового обеспечения проведения профилактических осмотров и диспансеризации. На оплату профмероприятий в регионе планируется направить беспрецедентную сумму – 1 млрд 867 млн рублей, что выше уровня текущего года на 88% (880 млн рублей).

Кроме того, в следующем году значительные объемы расходов бюджета ТФОМС запланированы на новое направление – финансовое обеспечение проводимых в амбулаторных условиях дорогостоящих исследований (в том числе УЗИ сердечно-сосудистой системы, гистологические и молекулярно-генетические исследования) в рамках развития системы первичной медпомощи. На эти цели заложено более 680 млн рублей.

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Нормированный страховой запас ТФОМС Воронежской области на 2020 год планируется в размере 3 млрд 206 млн рулей. Более половины из этого объема планируется на дополнительное финансовое обеспечение медпомощи.