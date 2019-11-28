Воронежские студотрядовцы получили награды областной Думы

По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова действующих бойцов и ветеранов движения поздравил заместитель председателя Комитета по имущественным и земельным отношениям Пётр Семёнов, который, кстати, стоял у истоков создания российского студотрядовского движения в нашем регионе. Он зачитал со сцены приветствие от имени Владимира Нетёсова в адрес действующих бойцов и ветеранов движения, в котором отмечено, что студенческие отряды внесли существенный вклад в развитие Воронежской области и других регионов.

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– Воронежская областная Дума одной из первых в стране приняла закон «О поддержке деятельности студенческих отрядов», и в дальнейшем будет всемерно поддерживать это студотрядовское движение, поскольку участие в нем дает уникальную возможность набраться опыта, проявить свои знания, лидерские качества. Через эту школу прошли десятки тысяч наших земляков. Они возводили БАМ, осваивали месторождения полезных ископаемых, строили Нововоронежскую атомную станцию, участвовали в возведении спортивных объектов Зимних Олимпийских игр в городе Сочи, космодромов «Восточный» и «Плесецк» и других важных объектов, – отметил в приветствии Владимир Нетёсов.

Пётр Семёнов пожелал всем участникам и ветеранам студенческих отрядов успехов, реализации самых смелых и амбициозных планов, жизненного драйва, счастья, здоровья и благополучия. Затем от имени всего депутатского корпуса парламентарий вручил студотрядовцам Благодарности Воронежской областной Думы.

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Поздравили присутствующих также депутаты облдумы Юрий Гончаров, Сергей Колодяжный и Игорь Алименко.

В Воронежской области на сегодняшний день создано более 140 студотрядов, в которых участвуют более 3 тысяч человек. По итогу рейтинга региональных отделений Молодежной общероссийской организации «Российские Студенческие Отряды» 2019 года Воронежская область занимает 5 место. Воронежские студенческие отряды – одни из немногих в России, которые участвуют почти во всех Всероссийских и Межрегиональных студенческих трудовых проектах, в том числе предусматривающих сложный конкурсный отбор. Бойцы студенческих отрядов имеют возможность получать трудовой и организаторский опыт, который является мощным механизмом для подготовки будущих специалистов с активной жизненной позицией.

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За активную работу в студенческих отрядах командир Центрального штаба Российских Студенческих Отрядов Михаил Киселёв наградил Почетным знаком Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» ветеранов движения, в числе которых депутаты Воронежской областной Думы Игорь Алименко и Пётр Семёнов.