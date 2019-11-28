Воронежским детям-сиротам рассказали, где получить бесплатную консультацию юриста

С 2013 года ежегодно в рамках провозглашенного ООН Всемирного дня детей проводится Всероссийский день правовой помощи для несовершеннолетних. С этой целью и в Воронеже проходят различные мероприятия для детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В частности, им рассказывают, где они могут бесплатно получить юридическую помощь.

Так, начальник отдела опеки и попечительства управы района Натальи Суркова в ходе личного приема проконсультировала шесть несовершеннолетних по вопросам законности решений, принятых органами опеки в их отношении, а также оказания помощи в лишении родительских прав, возвращении ребенка в кровную семью и установлении порядка общения проживающего отдельно родителя с детьми.

Специалист отдела Юлия Вендеревских провела круглый стол «Мои права и обязанности» в КУ ВО «Детский Дом г. Воронеж» для воспитанников в возрасте от 13 до 17 лет.

- В ходе мероприятия дети не только познакомились с основными правами и свободами, изложенными в Конвенции о правах ребенка, но и постарались научиться применять их в жизни, - отметили в управе Ленинского района. – Ребята внимательно слушали, с удовольствием задавали вопросы и обсуждали ситуации, влекущие за собой нарушения прав. А также узнали о юридических аспектах защиты прав граждан и способах их применения.