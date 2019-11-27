2019-11-27T11:24:26+03:00
Общество

Ликвидация цифрового неравенства, бесплатные лекции и 5G: что ждет телеком-рынок Воронежа?

В рамках рабочего визита генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин рассказал воронежским журналистам о ситуации на рынке и поделился планами компании на будущее
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Сегодня Tele2занимает лидирующие позиции на телеком-рынке Воронежской области. Оператор ведет активную работу по развитию сети как в областном центре, так и в отдаленных районах. Уже на протяжении трех лет компания активно сотрудничает с областным правительством в рамках проекта по обеспечению малых и труднодоступных населенных пунктовсотовой связью. На сегодняшний день услуги Tele2 доступны 99% населения области.

- Это важные для общества проекты, которые без поддержки государства, к сожалению, не окупаемы. Как социально ответственный оператор, Tele2 способствует ликвидации цифрового неравенства и одновременно с этим повышает лояльность клиентов - рассказал в ходе встречи с журналистамиСергей Эмдин, генеральный директор Tele2.

Оператор не только уделяет большое внимание развитию сети, но и регулярно удивляет инновационными продуктами и интересными проектами. Tele2 выступает партнером крупных фестивалей и акций, где радует клиентов качеством связи и подарками, а также инициирует собственные мероприятия.

- Наша цель проста и понятна - мы хотим быть ближе к своим абонентам. В том числе и тогда, когда они проводят свой досуг. Мы хотим показать, что разделяем их ценности и интересы, - пояснил генеральный директор Tele2.

В ближайшее время в Воронеже, как и в других крупных городах России,Tele2 организует лекторий «Спичка».На бесплатных встречах будут выступатьлидеры мнений и эксперты самых разных направлений, в том числе и популярные блогеры. Спикеры поделятся со слушателями секретами успеха и расскажут, как превратить хобби в источник заработка. Компания уже получила положительные отзывы о подобных встречах в других регионах.

Кроме того, в рамках общения с прессой глава компании затронул несколько других масштабных тем. В частности, прокомментировал данные аналитиков, которые в начале ноября спрогнозировали подорожание сотовой связи на 10-12% в 2020 году. По словам Сергея Эмдина, предпосылки к этому существуют, поскольку в отрасли в последнее время появилось большое количество новых затратных факторов, например, «пакет Яровой». Однакоконкретных планов по повышению ценна услуги у компании пока нет.

Выразил мнение генеральный директор Tele2 и по другой популярной теме - 5G. В ближайшие два года сеть пятого поколения вряд ли получит повсеместное коммерческое распространение в России. Основные причины – технические. В том числе, в стране до сих пор не решен вопрос с нужными для развития технологии частотами.

- У государства есть понимание, что этот вопрос необходимо так или иначе решать, однако произойдет это не быстро. Но это наше будущее, нужно еще два-три года, и оно наступит, - заключил Сергей Эмдин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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