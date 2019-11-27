В Коминтерновском районе обсудили вопросы поддержки ветеранов

«Идем на уроки в надежде, что не собьет фура»: почему детям из элитного коттеджного поселка Екатеринбурга приходится рисковать жизнью по пути в школу

Автобус для ребят районная администрация не может выделить из-за беспечности скандального бизнесмена. Проблему взял на личный контроль глава следственного комитета Александр Бастрыкин [ВИДЕО]