В Коминтерновском районе обсудили вопросы поддержки ветеранов
В управе Коминтерновского района прошло очередное заседание районного отдела Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Участники встречи обсудили повышение эффективности работы первичных ветеранских организаций, улучшение качества социальной защиты ветеранов и доступность медицинских услуг.
Руководитель организации Вячеслав Косырев рассказал о конструктивном сотрудничестве с органами местного самоуправления, поддержке развития ветеранского движения, а также работе по повышению роли первичных ветеранских организаций.
– Мы изучаем опыт работы ветеранского движения разных регионов нашей страны, проводим мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблемам ветеранов, – отметил Вячеслав Косырев.
Затем он представил ветеранам своего нового заместителя – ветерана боевых действий в Афганистане Станислава Иониса.
Татьяна Кротова рассказала о работе комиссий, созданных при ветеранской организации. Это организационно-методическая, медико-социальная, ревизионная, культурно-досуговая комиссии, а также комиссия по работе с ветеранами труда и Великой Отечественной войны, патриотическому воспитанию молодежи. Их задача – помогать пожилым людям в решении их жизненных трудностей.
ИСТОЧНИК KP.RU