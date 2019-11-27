2019-11-27T17:42:44+03:00
Общество

Вадим Кстенин принял участие в сорок восьмом заседании Воронежской городской Думы

На сессии депутаты рассмотрели более 20 вопросов повестки дня, касающиеся внесения изменений в положения Генерального плана городского округа город Воронеж, правила землепользования и застройки, а также распоряжения муниципальным имуществом
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В частности, по представлению администрации города согласовано создание нового дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего типа №8». Новый детский сад будет сдан в эксплуатацию в декабре, а местом его расположения по ул. Января, 68 стал активно развивающийся район новой жилой застройки. В учреждении откроется пять групп для детей от 1,5 до 7 общей вместимостью 100 человек. Следует отметить, что новый детский сад построен в рамках муниципальной программы «Развитие образования».

Еще одно немаловажное решение принято в отношении городских учебных заведений дошкольного и школьного образования, которые теперь ввиду изменения вида использования земельных участков получили право использовать территории, непосредственно прилегающие к заведениям, под зеленые рекреационные зоны для отдыха детей на свежем воздухе и занятий физкультурой.

Следующее заседание городской Думы станет праздничным и будет посвящено 25-летию образования городского парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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