2019-11-27T14:39:42+03:00
Общество

Шесть новых особо значимых инвестпроектов дадут экономике Воронежской области более 14 млрд рублей

Всего в перечне проектов, которые имеют право на ряд мер государственной (областной) поддержки, сегодня значится 80 проектов на общую сумму 230 млрд рублей, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Список приоритетных инвестиционных проектов Воронежской области был актуализированна 49-м заседании Воронежской областной Думы.Соответствующие изменения депутаты внесли в приложение к закону «О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области».

– Парламентарии согласовали включение в перечень особо значимых шести новых инвестпроектов на общую сумму более 14 млрд рублей. Это строительство завода по производству упаковки вНовоусманском муниципальном районе, возведение животноводческих комплексов на территории Бобровского, Лискинского, Бутурлиновского и Аннинского муниципальных районов.Кроме того, в Бобровском районе будет возведен современный высокотехнологичный цех по производству комбикормов, – пояснил параметры корректировок председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – Также мы скорректировали параметры еще шести проектов с увеличением вложений на 10 млрд рублей. Это инвестпроекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, а также модернизацией промышленных предприятий. Три инвестпроекта были исключены из реестра в связи с завершением срока реализации.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что инвестиционный процесс идет в регионе непрерывно: реестр особо значимых проектов, которым положены различные меры господдержки, регулярно подвергается корректировке.

– На сегодняшний день, с учетом принятых в ходе 49-го заседания парламента изменений, в этом списке значится 80 проектов на общую сумму 230 млрд рублей, – сообщил Владимир Нетёсов.

Председатель областной Думы Владимир Нетёсов напомнил, что в Воронежской области в целях оказания господдержки масштабным инвестпроектам создана эффективная нормативная правовая база. Она включает 3 общих закона, 8 основных правовых актов, регулирующих сферу инвестиционных проектов, 3 областных закона в сфере инвестиционных площадок, один закон, регулирующий отдельные отношения в сфере государственно-частного партнерства, а также около двух десятков нормативных правовых актов правительства области и отраслевых департаментов региона.

– Сегодня в Воронежской области продолжается планомерное формирование комфортного климата для открытия и ведения бизнеса, для запуска новых производств, реализации масштабных проектов. А значит, и для создания новых рабочих мест, повышения реальных доходов граждан, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – Наращивание инвестиций, предпринимательской активности – это основа экономического роста и укрепления доходной налоговой базы региона, создания достойного уровня жизни воронежцев как сегодня, так и в долгосрочной перспективе, возможность для бюджета вводить новые меры социальной поддержки населения и увеличивать существующие, направлять дополнительные средства на развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта, реализацию программ благоустройства и улучшения городской среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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