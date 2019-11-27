2019-11-27T13:37:20+03:00
Общество

Воронежские школьники соревнуются в знании избирательного права

В Ленинском районе прошел конкурс агитбригад
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В школе №14 в рамках зонального тура областного конкурса по основам избирательного права прошел традиционный конкурс агитбригад. Более ста школьников и студентов учреждений Железнодорожного, Коминтерновского, Левобережного, Ленинского, Советского и Центрального районов города, а также Новоусманского, Рамонского, Семилукского районов области продемонстрировали свои знания.

Зональный тур состоял из домашнего задания на тему «Единый день голосования» и конкурса капитанов. Жюри оценивало выступления по критериям соответствия их содержания установленной теме, глубине раскрытия темы, творческой оригинальности и новизне подхода, художественной выразительности, яркости, завершенности выступления и актерскому мастерству, а также использованию реквизита и живого звука.

Перед капитанами команд стояла задача ответить на вопросы, касающиеся избирательного права. Победитель и призеры определялись по сумме баллов, набранных в двух этапах.

Руководитель управы района Сергей Ситников в своем приветствии отметил, что подобные конкурсы способствуют повышению уровня правовой культуры будущих избирателей, ознакомлению с принципами избирательного права, формированию у будущих избирателей умения ориентироваться в избирательных технологиях.

По итогам голосования 1 место присудили команде школы № 28 Центрального района, 2 место – команде лицея № 3 Железнодорожного района, а 3 место – команде Губернского педколледжа Коминтерновского района.

Победитель зонального тура получил право участвовать в областном этапе конкурса, который состоится уже в декабре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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