Депутаты Воронежской облдумы и общественники провели поверку весового оборудования на соответствие стандартам

По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова депутаты регионального парламента вместе со специалистами ФБУ «Воронежский центр стандартизации и метрологии» и общественными контролерами провели поверку весового оборудования на соответствие госстандартам.

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В мониторинге прияли участие заместитель председателя Комитета Воронежской областной Думы по предпринимательству и туризму, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» Оксана Ярковая, председатель общественного консультативного Совета по развитию предпринимательства и туризма при Комитете Воронежской областной Думы по предпринимательству и туризму Любовь Паршина, специалисты ФБУ «Воронежский центр стандартизации и метрологии», представители общественных организаций.

Было отмечено, что обязательная проверка оборудования должна происходить 1 раз в год, а также в промежуточный период по просьбе владельцев магазина либо вследствие жалоб покупателей. При этом мониторинг весового оборудования проходит во всех торговых сетях региона – от киосков до гипермаркетов. Эту работу ведут сотрудники Воронежского ЦСМ и 4 межрайонных центров стандартизации и метрологии вместе с представителями общественности.

Как отметила заместитель председателя Комитета по предпринимательству и туризму, региональный координатор партийного проекта «Народный контроль» Оксана Ярковая, в 2018 году поверку прошли 8318 единиц весового оборудования в Воронежской области. Несущественные нарушения были обнаружены в 200 случаях, после чего весы были отправлены на ремонт либо заменены новыми.

– Согласно действующему законодательству, обязательства по ежегодной и плановой поверке весового оборудования, возлагаются на руководство торговых точек. Приглашаются специалисты государственной метрологической службы, которые проверяют механические либо электронные весы на точность измерений, чувствительность и постоянство показаний. К сожалению, не все представители торговых организаций подходят к этому ответственно. Тогда на нарушение правил торговли приходится реагировать Роспотребнадзору и общественникам. Хочу отметить, что в нашем регионе таких случаев фиксируется крайне мало, – сообщила Оксана Ярковая.

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На этот раз были проверены весы в торговом зале, а также контрольные весы, которые доступны всем покупателям на стойке информации. Мониторинг работы весового оборудования осуществлялся с помощью набора эталонных гирь. Точность настройки приборов поочередно проверили грузом с весом от 10 гр. до 5 кг. По заключению специалистов, нарушений не обнаружено, все оборудование соответствует стандартам, установленным в РФ.

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Еще в одном торговом комплексе сотрудники государственной метрологической службы и общественники провели визуальный контроль весов. Обязательную поверку это оборудование прошло летом 2019 года, что было засвидетельствовано сопроводительными документами, а также голографической меткой с датой поверки и пломбой на самом весовом оборудовании.

Общественники также проверили условия хранения и правила продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ, в части размещения молокосодержащих продуктов отдельно от остальных и с обязательной информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира». Нарушений народные контролеры не обнаружили.

Заместитель председателя Комитета Воронежской областной Думы по предпринимательству и туризму, региональный координатор партийного проекта «Народный контроль» Оксана Ярковая сообщила, что выборочные рейды, касающиеся точности настройки весового оборудования, пройдут по всем крупным торговым точкам региона, включая рынки.

– Потребители, жители Воронежской области платят установленную цену не только штучные товары, но и весовые. Важно, чтобы не было обмана и обвеса покупателя. На выявление и предотвращение таких негативных моментов и направлены мониторинговые мероприятия в рамках партийного проекта «Народный контроль», – подчеркнула Оксана Ярковая. – Торговые услуги в регионе должны предоставляться на условиях честности и справедливости.

По итогам проверок, которые проходили в нашем регионе в течение всего года, результаты будут переданы общественниками в контрольно-надзорные органы для принятия дальнейшего решения.