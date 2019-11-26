В Воронежской области подвели итоги пятилетней работы ТОС

26 ноября 2019 года в Павловске прошел второй съезд органов ТОС Воронежской области. Для участников работали две образовательные площадки: «ТОС: 2-ая пятилетка. Основные вызовы и перспективы развития» и «ТОС=НКО: основные сложности осуществления деятельности и пути их решения». Также в рамках съезда прошло пленарное заседание на тему «ТОСы как субъект формирования новой архитектуры местного самоуправления».

По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова на открытии съезда выступил председатель Комитета Воронежской областной Думы по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций, председатель областного общественного совета по развитию ТОС Артём Зубков. Он пожелал всем собравшимся успешной работы и зачитал приветствие от всего депутатского корпуса и председателя регионального парламента.

– Движение территориального общественного самоуправления по инициативе снизу стартовало в нашей области в 2015 году. За прошедший период при поддержке властей всех уровней оно приобрело массовый характер, – говорится в обращении. – В настоящее время в муниципальных районах и городских округах области действуют более двух тысяч объединений ТОС, в них вовлечено более полумиллиона человек, реализовано 1587 социально значимых проектов. Из бюджета области на поддержку проектов ТОС выделено 350 млн. рублей. Органы ТОС стали серьезным инструментом, как для повышения гражданской активности населения, так и для решения конкретных проблем муниципальных образований. Мы будем и дальше всячески поддерживать это движение, как на законодательном уровне, так и в практическом плане.

Парламентарий напомнил, что в 2018 году механизм поддержки местных инициатив в Воронежской области признан лучшим в стране, что говорит о том, что движение ТОС в регионе состоялось. В этом большая заслуга всех неравнодушных жителей Воронежской области, кто вкладывает свое время, свой труд, а нередко и свои личные средства в реализацию общественно значимых инициатив.

– Депутатский корпус Воронежской областной Думы постоянно оказывает практическую поддержку территориальному общественному самоуправлению. Это оказание правовой и методической помощи, обучение актива, содействие в подготовке документов на получение грантов, – отметил Артём Зубков.

В завершении съезда депутаты Воронежской областной Думы приняли участие в церемонии награждения победителей областного конкурса на поощрение активных руководителей и членов территориального общественного самоуправления «ТОС: от слов к делу».