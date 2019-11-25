2019-11-25T18:57:11+03:00
Общество

В Воронежской области ввели единоразовую выплату в 200 тысяч рублей при рождении второго ребёнка

Эти деньги получат мамы до 28 лет
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Региональный парламент утвердил новую меру соцподдержки молодым семьям.

Депутаты регионального парламента поддержали законодательную инициативу губернатора о предоставлении единовременной денежной выплаты в размере 200 тысяч рублей при рождении второго ребенка у женщин, не достигших возраста 28 лет. Закон вступает в силу с 1 декабря 2019.

Соответствующие поправки в отдельные законодательные акты Воронежской области в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан внесены на 49 заседании областного парламента 25 ноября, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

– Правовая защита семьи, материнства, отцовства и детства – важный аспект политики государства и, пожалуй, самый большой блок в ряду мер социальной поддержки, закрепленных региональным законодательством. В Воронежской области создана и действует целая система правовых мер, направленных на социальную поддержку семей и отдельных ее членов, стимулирование рождаемости и другие составляющие. Но мы всегда готовы поддержать дополнительные меры системной поддержки и повышения качества жизни семей с детьми. Положительный прогноз экономической ситуации в регионе и наполняемости бюджета позволяет заложить дополнительные средства на их реализацию в полном объеме, – подчеркнул Владимир Нетёсов.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов рассказал, что на вводимую единовременную выплату при рождении второго ребенка на период до 2022 года из регионального бюджета потребуется почти 1,3 млрд рублей, из них в 2019 году – 20 млн рублей, в 2020 году – 444 млн рублей. Планируется, что в 2020 году выплату смогут получить 2220 человек, а в 2021 и 2022 годах по 2050 человек.

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Как отметила председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, решение об одобрении новой меры соцподдержки было принято, в том числе на основании серьезных статистических данных и масштабных исследований, предоставленных на рассмотрение депутатского корпуса профильными департаментами правительства области.

– Данная мера является не поощрительной, не компенсационной, а, скорее, стимулирующей для женщин, которые хотели бы в молодом возрасте родить второго ребенка, но в то же время по экономическим соображениям откладывают этот момент. Выплата будет существенным подспорьем и добавкой к федеральному материнскому капиталу, – сказала Людмила Ипполитова.

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Она подчеркнула, что данная мера направлена не только на стимулирование рождения детей у семейных пар в более молодом возрасте, но и многодетности. По результатам аналитических исследований Росстата, женщины, родившие 1-го ребенка в возрасте до 22 лет, решаются на рождение 2-го ребенка не позднее возраста 27 лет. В этой связи вероятность рождения 3-го ребенка повышается со снижением возраста.

– Отмечу, что законодательные акты региона в социальной сфере – «живые» документы, которые можно и нужно подвергать корректировке. Поэтому мы обязательно будем оценивать эффективность новой меры соцподдержки, а также обсуждать перспективы ее распространения на более широкий круг семей, планирующих рождение второго ребенка, – резюмировал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Для оформления выплаты необходимо будет обратиться в управление социальной защиты населения Воронежской области по месту жительства или в один из филиалов МФЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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