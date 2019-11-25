Владимир Нетёсов вошел в состав президиума Генерального Совета «Единой России»

23 ноября в Москве прошел XIX Съезд партии «Единая Россия». В работе Съезда приняли участие Председатель Партии, премьер-министр Дмитрий Медведев, высшее руководство Партии, члены Правительства, делегаты со всей страны, губернаторы, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, общественники и журналисты. Также на Съезде выступил Президент России Владимир Путин.

Делегацию Воронежской области возглавил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Приглашенными гостями Съезда стали губернатор Воронежской области Александр Гусев, председатель региональной общественной приемной Председателя Партии, председатель Комитета облдумы по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам Татьяна Головачёва, руководитель фракции «Единая Россия» в облдуме, председатель Комитета по имущественным и земельным отношениям Роман Жогов, председатель Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Александр Вериковский и другие.

.

- Основные задачи, над решением которых «Единая Россия» намерена работать – дальнейшее повышение качества жизни и благополучия наших граждан, эффективная реализация тех национальных целей, которые стоят перед страной и которые отмечены в майских указах президента Владимира Владимировича Путина. Все направления, безусловно, важны. Это развитие человеческого капитала, обеспечение подъема экономики, выполнение социальных обязательств, обеспечение политической стабильности, развитие сельских территорий, - подчеркнул лидер воронежских единороссов Владимир Нетёсов.

По его словам, Съезд поставил задачу мобилизовать партийный актив, начать работу над редакцией новой Программы, переформатировать работу общественных приемных, партийных проектов, определив приоритетные направления деятельности.

Кроме того, партия «Единая Россия» на предстоящих в 2020-2021 годах выборах должна показать лучший результат и сохранить политическое лидерство в стране.

На Съезде дан старт подготовке к выборам в Государственную Думу в 2021 году, объявлено о создании шести рабочих групп Генсовета Партии по отраслевым направлениям, создан Правозащитный центр Партии.

Помимо этого, на Съезде представлен новый формат работы общественных приемных «Единой России», где любой желающий сможет узнать о реализации партпроектов или вступить в Партию.

Также в соответствии с Уставом Партии прошла ежегодная ротация руководящих органов Партии. Секретарь Воронежского регионального отделения Партии, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов введен в состав президиума Генерального Совета.