В Воронеже водительская медсправка будет стоить 5450 рублей, а в Курске – 653?

Воронежцы часами выстаивают в километровых очередях у наркодиспансера на улице Героев Стратосферы, чтобы успеть получить водительскую справку за 1150 рублей, а не 5450. Напомним, ценник вырастает из-за добавления обязательных анализов: мочи - на наркотики, крови - на злоупотребление алкоголем.

Любопытно, что в разных регионах справка будет стоить по-разному. Как пояснил «Комсомолке» главный врач Воронежского областного наркологического диспансера Владимир Харин, ценник складывается из налоговых отчислений, затрат на коммунальные услуги, зарплаты медперсонала, амортизации оборудования для анализов, стоимости расходных материалов и ряда других параметров.

- От этого и зависят различия в стоимости анализов в разных городах. Везде свой размер помещения, тарифы на коммунальные услуги и разное оборудование. У нас оно достойное. Цены взвешенные, - пояснил Владимир Харин.

Мы выяснили, где справка обойдется дешевле.

В Волгограде за нее предстоит отдавать 5000-5300 рублей. Причем жители области, по всей видимости, будут платить чуть больше, чем те, кто прописан в региональном центре.

В Тамбове справка от нарколога раньше стоила 400 рублей. После вступления в силу новых положений за нее придется платить уже 4100 рублей. Кстати, Тамбов отличается от других регионов тем, что там не наблюдается больших очередей. Врачи отмечают лишь небольшое увеличение посетителей.

Аналогичное повышение ждет и орловчан. Справка тоже подорожает до 4000. Нашему корреспонденту в областном наркодиспансере пояснили, что специального оборудования для необходимого анализа крови попросту нет. Потому заключили договоры с диспансерами Тулы и Курска (запомним этот момент).

В Белгороде справка подорожает с 360 до... 1000 рублей. Развернутый анализ на алкоголь в областном наркодиспансере сделать не смогут - тоже нет оборудования. Закупать его будут только в 2020 году.

Особое любопытство в контексте цен вызывает Курск. Как и в других регионах, стоимость справки там поднялась в несколько раз. Раньше за нее приходилось отдавать 130 рублей, а теперь - 653. Да, мы не забыли лишний нолик. Шестьсот. Пятьдесят. Три. В Курском областном наркологическом диспансере сообщили, что это окончательная цена за два анализа, установленная на завтрашний день. Как пояснили корреспонденту «КП» в наркодиспансере, «региону требуется закупка дорогостоящего импортного оборудования для проведения всего спектра необходимых анализов». Зачем тогда орловский диспансер заключал договор с курским, неясно.

В УГИБДД по Воронежской области сообщили, что водители могут предоставить справку из другого региона. Правда, в таком случае оформление документов займет большее время - предстоит убедиться в подлинности документа. Тут уместно вспомнить, как во время дефицита полисов ОСАГО воронежские автовладельцы сообща заказывали автобус прямо до порога московских офисов страховых компаний. Стоит ли ждать такие туры в Курск?

P.S.: Пока готовился материал, стало известно, что в Минздраве РФ отложили нововведения. На какой срок, пока непонятно.