ВТБ Лизинг поставит самолеты Embraer авиакомпании Сомон Эйр

В ближайшее время в рамках лизингового финансирования будет проработан проект поставки авиаперевозчику двух самолетов Embraer E190E2.

Со стороны ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) документ подписал генеральный директор Дмитрий Ивантер. Со стороны авиакомпании – генеральный директор Томас Уолтер Халлам II. Сомон Эйр сегодня является динамично развивающимся национальным перевозчиком Таджикистана, базирующимся в аэропорту Душанбе. Компания со флотом из 6 судов выполняет международные пассажирские авиарейсы из Душанбе и Худжанда.

«ВТБ Лизинг является лидером на российском рынке авиатехники согласно рейтингам Fitch и Эксперт РА, и мы готовы активно исследовать все возможности, в том числе и за счет работы с зарубежными партнерами. Наша компания имеет опыт структурирования сделок финансового или операционного лизинга любой сложности с участием российских и иностранных компаний. Уверен, наше сотрудничество с Сомон Эйр будет успешным, позволит повысить доступность и безопасность авиаперевозок и будет служить развитию обеих компаний. Повышение эффективности работы с клиентами, рост клиентской базы и расширение охвата клиентов на рынке являются важными задачами стратегии ВТБ», - отметил Генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

«Мы рады сотрудничеству с таким лидером в своей отрасли, как компания ВТБ Лизинг и выражаем надежду на дальнейшее развитие нашего партнерства, которое направлено, прежде всего, на совершенствование и качество авиаперевозок», - отметил Генеральный директор авиакомпании «Сомон Эйр» Томас В. Халлам II. Банк ВТБ (ПАО).