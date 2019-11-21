2019-11-21T16:06:13+03:00
Общество

Внедорожные качества в ДНК бренда Mitsubishi

В обновлённом дилерском центре Mitsubishi «АВТО-ДОН» представили последние новинки компании
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В четверг, 14 ноября, в Воронеже состоялась торжественная церемония открытия обновлённого дилерского центра Mitsubishi «АВТО-ДОН». Этот автосалон японского бренда стал восьмым в Центральном федеральном округе и первым в Воронеже, преобразившим свой облик в соответствии с глобальной концепцией Mitsubishi Motors.

Праздник с фуршетом, шоу-программой и перерезанием красной ленточки собрал более сотни воронежцев. Гостей приветствовали руководители Mitsubishi Motors, ММС Банка и ДЦ «АВТО-ДОН», которые специально приехали в Воронеж ради торжественного случая.

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— Сегодня в Воронеже вы можете видеть новые стандарты оформления шоу-рума дилерских центров Mitsubishi, которые начинают постепенно реализовываться по всей стране, — рассказал президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Осаму Иваба. — Mitsubishi — это бренд настоящих внедорожников. Когда мы задаём вопрос нашим клиентам, что для вас значит Mitsubishi, они отвечают: «Надёжно. Япония. Внедорожные возможности». Это ДНК нашего бренда. Это то, что клиенты действительно ценят.

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Вместе с открытием обновлённого дилерского центра были представлены две легенды модельного ряда: лимитированная серия Mitsubishi Pajero Sport по мотивам фильма «Терминатор: Тёмные судьбы» и Pajero IV Final Edition.

— Сейчас мы предлагаем нашим клиентам беспрецедентные кредитные предложения со ставкой в договоре 0,1% на срок кредита 2 года на некоторые автомобили Mitsubishi с первоначальным взносом 10%, — сообщил председатель правления АО «МС Банк Рус» Саваии Норихиро. — Благодаря такому привлекательному предложению каждый третий автомобиль «Митсубиши» в России продаётся в кредит от собственного банка компании. Кроме того, мы сделали для наших клиентов, желающих приобрести сертифицированные автомобили с пробегом, уникальную на рынке процентную ставку 6,9% на срок до 5 лет. Вместе с одними из лучших кредитных предложений на рынке мы предлагаем клиентам компании «АВТО-ДОН» специальную программу по каско с привлекательными тарифами.

По словам генерального директора ООО «МЦ АВТО-ДОН» Александра Цверкунова, автосалон «Митсубиши» в Воронеже работает очень давно и зарекомендовал себя с лучшей стороны. «Перезапуск» связан прежде всего с внедрением новых стандартов обслуживания клиентов и обновлением фирменного стиля.

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КСТАТИ

За дилерским центром Mitsubishi «АВТО-ДОН» располагается офф-роуд-парк. В России у компании «Митсубиши Моторс» подобных площадок всего десять — одна из них расположена в Воронеже. Это уникальная полоса с препятствиями, где воронежцы на автомобилях Mitsubishi могут испытать непередаваемую гамму чувств и проверить качество японских внедорожников.

ДЦ «АВТО-ДОН» по адресу:

Воронеж , ул. Изыскателей, 39 «Д»

+7(473) 2-622-622

Ежедневно 8:00-21:00

www.autodon-mitsubishi.ru

Кредит предоставляется АО «МС Банк Рус»

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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