В Воронежской области для проведения диспансеризации создано 50 мобильных медицинских бригад

Председатель Комитета Воронежской областной Думы по охране здоровья Иван Мошуров привлек специалистов Воронежского областного онкодиспансера и городской поликлиники № 4 для профосмотра жителей микрорайона Подгорное.

13 врачей различного профиля провели диспансеризацию на базе местной амбулатории. По просьбе местных жителей для медосмотра были приглашены онкологи, дерматологи, отоларингологи и другие специалисты. Также абсолютно бесплатно все желающие могли сделать УЗИ и пройти обследование в передвижном флюорографическом кабинете.

Выезд врачей организовал председатель Комитета Воронежской областной Думы по охране здоровья, главный внештатный онколог региона Иван Мошуров. Он отметил, что такая форма профилактической работы существует уже несколько лет. Например, в прошлом году онкологами на дополнительное обследование и расширенную диагностику было направлено 8 жителей микрорайона Подгорное, у 2 – диагноз подтвердился. На этот раз выявлено 3 человека с подозрением на серьезные заболевания.

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– Мы не ставим своей целью заменить поликлинику или работу амбулатории. Просто еще раз хотим обратить внимание населения на важность профилактики и здорового образа жизни. Благодаря различным профилактическим и информационным мероприятиям, которые проходят на территории нашей области в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», мы сегодня диагностируем более 65% серьезных заболеваний на ранних стадиях. И наша задача – улучшить этот результат. Ведь если мы определяем онкозаболевание на 1 или 2 стадии, то в 90% случаях его можно излечить, – подчеркнул Иван Мошуров.

Парламентарий сообщил, что для оповещения жителей микрорайона Подгорное о проведении диспансеризации, врачи в этом году активно использовали социальные сети. В итоге число пришедших на обследование выросло в 2 раза – за счет молодежи. Всего в медицинской акции приняло участие более 100 жителей МКР Подгорное.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что для увеличения охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией в регионе работает 50 мобильных медицинских бригад, кроме того все районы области обеспечены спецтранспортом для перевозки маломобильных граждан в медучреждения в рамках реализации проекта «Старшее поколение».

– Важно не только информировать население о важности прохождения профосмотров и диспансеризации, но и сделать медобследования максимально удобными и доступными для воронежцев, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – Сегодня для прохождения диспансеризации граждане имеют право на освобождение от работы на один день. Для увеличения охвата населения медосмотрами в Воронежской области работает 50 мобильных медицинских бригад по оказанию первичной медико-санитарной помощи в сельских населенных пунктах, а рамках реализации проекта «Старшее поколение», входящего в нацпроект «Демография» в этом году приобретено 32 единицы спецтранспорта для перевозки маломобильных людей в медучреждения. Кроме того, депутаты Воронежской областной Думы активно подключились к этому вопросу и по просьбе своих избирателей организуют выездные приемы медицинских специалистов в своих избирательных округах.