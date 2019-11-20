2019-11-20T14:51:48+03:00
Экономика

Банк ВТБ и ДОМ.РФ готовят крупнейший выпуск ИЦБ до 300 млрд рублей

Банк ВТБ и ДОМ.РФ договорились осуществить в 2020 году крупнейший в истории российской секьюритизации рыночный выпуск ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ в объеме до 300 млрд рублей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Соответствующий меморандум в рамках 11-го Ежегодного Инвестиционного Форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» подписали президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

Совместный выпуск ипотечных облигаций ВТБ и ДОМ.РФ призван стать эталонным на российском рынке ипотечной секьюритизации благодаря высокой ликвидности и широкой базе инвесторов. Он будет предназначен, в том числе, для инвесторов-нерезидентов. Планируется, что выпуск будет размещен на Московской Бирже путем открытой подписки.

«Эталонный рыночный выпуск внесет большой вклад в развитие рынка ипотечной секьюритизации в России. Чтобы ипотечные ценные бумаги стали эффективным инструментом повышения доступности жилищных кредитов для населения, необходимо формирование зрелого, ликвидного, емкого национального рынка ИЦБ. На это направлены совместные усилия ВТБ и ДОМ.РФ. С начала 2016 года ВТБ уже реализовал четыре успешные сделки в рамках программы ДОМ.РФ общим объемом 290 млрд рублей. Банк планирует продолжить сотрудничество с ДОМ.РФ при осуществлении новых сделок, расширении круга инвесторов и повышении инвестиционной привлекательности ИЦБ ДОМ.РФ», — отметил Андрей Костин, президент-председатель правления Банка ВТБ.

«Развитие рынка ипотечных облигаций будет способствовать росту конкуренции среди ипотечных банков и достижению целевых показателей национального проекта «Жилье и городская среда», предусматривающего снижение ставки по ипотеке ниже 8%. Инструмент секьюритизации позволит банкам нарастить объем выдачи ипотечных кредитов и сделать покупку жилья доступнее для людей. Ожидаем, что крупнейший рыночный выпуск с банком ВТБ станет одним из ключевых событий для рынка ипотеки и ипотечных облигаций в России», — прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

Стороны также отметили заинтересованность в совместном развитии рынка ипотечного жилищного кредитования, совершенствовании его инфраструктуры, повышении прозрачности и стандартизации инвестиционных инструментов, снижении транзакционных издержек рефинансирования ипотечных кредитов и привлечении широкого круга инвесторов, снижении стоимости ресурсов, привлекаемых в сферу ипотечного жилищного кредитования. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ВТБ и «Ростелеком» создают технологическую платформу по работе с большими данными
Банк ВТБ и «Ростелеком» подписали меморандум о стратегическом партнерстве в области работы с большими данными в ходе 11-го Ежегодного Инвестиционного Форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!»
ВТБ и Правительство Чукотки подписали соглашение о сотрудничестве
Сегодня на площадке 11-го Ежегодного Инвестиционного Форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин подписали соглашение о сотрудничестве
Участники форума «Россия Зовет!» обсудили инвестиционный потенциал Дальнего Востока
20 ноября в рамках форума «Россия Зовет!» состоялся деловой завтрак «Инвестиционный потенциал дальнего Востока. Развитие инфраструктуры». В мероприятии приняли участие представители власти и бизнеса, главы субъектов регионов
Новости 24
Житель Воронежской области взял кредит, вложил деньги в биткоины и все потерял
Воронежские школьники знакомятся с профессиями будущего
По мнению Вадима Кстенина, нужно развивать застроенные территории
Воронежцы просят вернуть тротуар к микрорайону «Березовая роща»
В Воронеже завели дело после гибели двоих мужчин на стройке
В декабре в Воронеже снесут 18 незаконных киосков
В Воронеже жена задушила истязавшего ее мужа и заявила, что он пропал без вести
В Воронеже пропал 17-летний парень
В Воронеже на время плановых работ перекроют воду на нескольких улицах
В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве пропавшего таксиста
В Воронеж с концертом приедет Григорий Лепс
Владимир Нетёсов: «Число жителей Воронежской области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, по итогам 2019 года превысит 966 тысяч»
Ярослав Сумишевский выступит в Воронеже
Воронежцев предупреждают об учебном запуске экстренной системы оповещения
В Воронеже после предупреждения снесли незаконные гаражи
Из-за повреждения пожарного гидранта в Воронеже без воды остались десятки домов, школа и медучреждения
В Воронежской области мужчина с бутылкой напал на женщину
Жителя Воронежской области будут судить за жестокое избиение собутыльника
Воронежские школьники на выпускной готовы пожертвовать погодой, но не приглашенной «звездой»
В Воронеже стартовал городской конкурс по журналистике
Воронежскую УК оштрафовали за пыльный подъезд после жалоб жильцов
В Воронежской области две автоледи на иномарках устроили ДТП: пострадали двое
Владимир Нетёсов: «Главной идеей ТОС является объединение граждан, и здесь очень важна поддержка властей»