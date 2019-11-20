2019-11-20T13:06:43+03:00
Экономика

ВТБ и Правительство Чукотки подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня на площадке 11-го Ежегодного Инвестиционного Форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин подписали соглашение о сотрудничестве
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Руководством страны уделяется большое внимание вопросам развития Арктической зоны и эффективности реализации государственной политики в Арктике. Чукотка – один из самых динамично развивающихся регионов Арктической зоны.

Правительство Чукотского автономного округа реализует крупные инвестиционные проекты в области добычи полезных ископаемых, развития энергосистемы региона, строительства новых инфраструктурных объектов и модернизации уже имеющихся в ходе реализации долгосрочной стратегии развития Чукотки.

Банк ВТБ уже реализовал первую сделку - финансирование работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию энергоцентра в г. Билибино - в рамках текущего сотрудничества с Правительством Чукотки. Проект имеет жизненно важное значение для региона в связи с запланированным выводом из эксплуатации в 2023 году Билибинской АЭС и необходимостью замещения ее мощностей. ВТБ выступает основным финансовым партнером региона в реализации данного проекта.

Особое внимание уделяется расширению списка банковских услуг, предлагаемых различным категориям населения Чукотки. Банком ВТБ по запросу Правительства Чукотки прорабатывается вопрос расширения присутствия в регионе, в том числе через открытие регионального операционного офиса банка в г. Анадырь. Это позволит обеспечить местное население - в первую очередь работников бюджетной сферы - самым современным банковским сервисом, включая индивидуальные условия по ипотечным продуктам, потребительскому и автокредитованию. Особое внимание планируется уделять внедрению передовых цифровых продуктов и технологий.

Президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин подчеркнул: «Чукотка является первым регионом Арктической зоны, с которым банк ВТБ заключает соглашение о сотрудничестве в рамках своей новой стратегии региональной экспансии. Работа с самым восточным арктическим регионом будет способствовать решению масштабных задач по развитию бизнеса банка в Арктике одновременно с созданием комфортных условий для людей, живущих и работающих в суровых условиях Севера».

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин отметил: «Сотрудничество с банком ВТБ, являющимся одним из крупнейших мировых финансовых институтов, открывает новые возможности по привлечению инвестиций в регион. В перспективе это позволит предложить населению Чукотки современные банковские услуги и расширить возможности социальной поддержки». Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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