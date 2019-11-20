В Воронежской области пьяный врач не смогла сделать рентген ребенку

Шокирующий случай произошел на днях в Семилукской райбольнице. По словам очевидцев, врач не смогла сделать ребенку рентген из-за невменяемости: предположительно, женщина была пьяна. Родители пожаловались главврачу больницы. Вскоре видео, подтверждающее инцидент, стало активно распространяться в социальных сетях.

В Семилукской больнице пьяный врач не смогла сделать рентген ребенку.

Вот что «Комсомолке» рассказали об этом случае в департаменте здравоохранения Воронежской области.

- Мы с огромным сожалением комментируем эту неприемлемую для всех ситуацию. Мы немедленно отстранили сотрудника, оперативно заменив его другим лаборантом. Кроме того, оказали содействие полиции, в тот же день провели освидетельствование, которое подтвердило состояние алкогольного опьянения. На этого сотрудника ранее не было жалоб, но однозначно он понесет наказание и будет уволен, - пояснил главный врач Семилукской районной больницы Алексей Акульшин. - Пациентам больницы принесены извинения, если они готовы обращаться к нам в будущем, мы гарантируем высокое качество медицинского обслуживания.

Также мы попросили прокомментировать ситуацию медицинского юриста Жанну Алтунян:

- Это вопиющий случай, нарушены права пациента на получение квалифицированной медицинской помощи. В зависимости от того, насколько срочно требовалось ребенку обследование и какие последствия имел отказ в его проведении, будет оцениваться причиненный ущерб. Например, если от результатов рентгена зависело назначение лечения, или у ребенка было острое состояние, требующее срочного уточнения диагноза. В этом случае надо подавать иск к юридическому лицу - больнице с требованием компенсации причиненного здоровью вреда.

Кроме того, родители могут потребовать наказания для медработника и написать жалобу в страховую компанию, где зарегистрирован пациент.

Напомним, в первом полугодии 2019 года прокуроры выявили множество нарушений в учреждениях здравоохранения в большинстве районов Воронежской области - в Каменском районе даже ребенку с травмой ноги отказали в оказании помощи.

А в 2017-м в столице Черноземья был жуткий медицинский скандал на всю страну: В воронежской больнице Лена Летучая нашла тараканов, плесень и описанные матрасы.