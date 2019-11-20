Молодые врачи Нововоронежа при поддержке атомщиков получили ключи от новых квартир

Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров и директор департамента кадровой работы, организации труда и мотивации персонала АО «Концерн Росэнергоатом» Сергей Гудин вручили главному врачу клинической больницы №33 Федерального медико-биологического агентства России (КБ №33 ФМБА РФ) Геннадию Ролдугину ключи от новых квартир, выделенных для молодых специалистов Концерном «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»).

Мероприятие состоялось в рамках торжественной церемонии посвящения 19-ти медиков в профессию. Участие в нём приняло руководство города, клинической больницы №33, Нововоронежской АЭС, Концерна «Росэнергоатом».

«Сотрудничество Нововоронежской АЭС и клинической больницы №33 носит системный характер. Мы многое делаем для повышения уровня медицинской помощи, оказываемой населению города атомщиков. Со своей стороны, мы будем прикладывать все усилия, чтобы клиническая больница №33 была в числе лучших медучреждений», - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

«В стране реализуется масштабный федеральный проект по модернизации первичного звена системы здравоохранения и кадровый вопрос стоит здесь на первом месте. Предоставление квартир для медиков снимет вопрос с жильём и позволит им все свои усилия и мысли направить на заботу о здоровье пациентов», - добавил главный врач КБ №33 Геннадий Ролдугин.

Решение о безвозмездной передаче в оперативное управление Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) квартир, построенных на средства АО «Концерн Росэнергоатом», принято в рамках социального партнёрства между агентством и предприятиями атомной отрасли, а также с целью привлечения высококвалифицированных медицинских кадров для работы в г. Нововоронеже.

«Профессия медиков - одна из самых ответственных. Мы очень рады, что в Нововоронеже ряды медицинских работников пополняются. Концерн «Росэнергоатом» делает всё, чтобы обеспечить достойные условия для их работы и жизни», - отметил директор департамента кадровой работы, организации труда и мотивации персонала АО «Концерн Росэнергоатом» Сергей Гудин.

Молодых врачей и медсестёр наградили памятными подарками, грамотами, а также вручили удостоверения «Гражданина Страны Росатом».

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 г. Энергоблок №6 сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г., энергоблок №7 - 31 октября 2019 г.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС