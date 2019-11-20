Владимир Нетёсов: «Главной идеей ТОС является объединение граждан, и здесь очень важна поддержка властей»

В 2019 году механизм поддержки инициатив ТОС в Воронежской области признан лучшим в стране.

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– Реализация проектов ТОС – это составляющая часть инициативного бюджетирования. В 2019 году были увеличены денежные средства на гранты в рамках конкурса общественно полезных проектов ТОС до 90 млн. рублей, что позволило поддержать большее количество достойных проектов. В 2020 году мы планируем продолжить эту работу и также направить на реализацию проектов инициативных воронежцев 90 млн рублей, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – Самой главной идеей ТОС является объединение граждан. И здесь очень важна поддержка властей любого уровня. С каждым годом инициативы ТОС становятся все более продуманными, появляются новые идеи и форматы проектов. Жители Воронежской области видят, что их начинания, в реализации которых власть служит помощником, гораздо эффективнее, чем просто ожидание от государства каких-то благ.

Всего за время существования конкурса в регионе при участии ТОС реализовано 1587 проектов, создано более 2 тысяч ТОС, в работу вовлечено более 500 тысяч человек.

В прошлом году победителями конкурса стали 260 ТОСов. Лидирующие позиции по количеству ТОСов-победителей заняли Россошанский и Новохопёрский районы – у них по 15 победителей.

Воронежская область – один из первых регионов, где стартовала масштабная работа с ТОСами, конкурс проектов ТОС здесь проводится с 2015 года. За прошедшее время в регионе удалось выстроить эффективную систему организации мероприятий по созданию в муниципальных образованиях комфортной среды с участием органов исполнительной власти, депутатов всех уровней и самих граждан. Со стороны депутатского корпуса Воронежской областной Думы постоянно оказывается практическая поддержка инициаторов проектов: парламентарии участвуют в обучении общественников, оценке и корректировке их заявок, помогают в подготовке документов на получение грантов.

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– Главный залог успеха нашего проекта – желание людей, жителей Воронежской области, делать свою территорию лучше, вкладывать свой труд, время и финансы. Наша задача, как организаторов, сделать конкурс максимально прозрачным. За 5 лет мы уже провели более 200 образовательных мероприятий, в которых приняли участие более 5 тысяч активистов ТОС, – подчеркнул Артём Зубков.

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Заявки ТОСов на гранты будет принимать Ассоциация «Совет муниципальных образований Воронежской области» до 25 декабря 2019 года. Заявки, как и прежде, подаются через электронную форму на сайте tosvrn.ru. Публичная защита проектов пройдет в муниципальных районах и городских округах с 3 февраля по 6 марта 2020 года. Победители станут известны до 27 марта. Проекты, которые получат государственную поддержку, должны быть реализованы до 15 октября 2020 года. С положением о конкурсе и его сроками можно ознакомиться на сайте tosvrn.ru в разделе «Документы» – «Конкурсная документация».

Как пояснил председатель Комитета Воронежской областной Думы по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций, председатель областного общественного совета по развитию ТОС Артём Зубков, оценка проектов будет проходить по следующим критериям: уровень проектной проработки мероприятий, связанных с выполнением гранта; социальная значимость проблемы, затронутой в проекте; устойчивость проекта (перспектива продолжения деятельности по окончании гранта); личный вклад членов ТОС, участвующих в реализации проекта; наличие финансовой и иной помощи сторонних организаций; социально-значимая деятельность органов ТОС; результаты очной защиты проектов.