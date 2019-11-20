2019-11-20T10:57:25+03:00
Общество

Владимир Нетёсов: «Главной идеей ТОС является объединение граждан, и здесь очень важна поддержка властей»

В Воронежской области стартовал ежегодный конкурс общественно полезных проектов Территориальных общественных самоуправлений на 2020 год. Прием заявок на гранты продлится до 25 декабря
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В 2019 году механизм поддержки инициатив ТОС в Воронежской области признан лучшим в стране.

.

.

– Реализация проектов ТОС – это составляющая часть инициативного бюджетирования. В 2019 году были увеличены денежные средства на гранты в рамках конкурса общественно полезных проектов ТОС до 90 млн. рублей, что позволило поддержать большее количество достойных проектов. В 2020 году мы планируем продолжить эту работу и также направить на реализацию проектов инициативных воронежцев 90 млн рублей, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – Самой главной идеей ТОС является объединение граждан. И здесь очень важна поддержка властей любого уровня. С каждым годом инициативы ТОС становятся все более продуманными, появляются новые идеи и форматы проектов. Жители Воронежской области видят, что их начинания, в реализации которых власть служит помощником, гораздо эффективнее, чем просто ожидание от государства каких-то благ.

Всего за время существования конкурса в регионе при участии ТОС реализовано 1587 проектов, создано более 2 тысяч ТОС, в работу вовлечено более 500 тысяч человек.

В прошлом году победителями конкурса стали 260 ТОСов. Лидирующие позиции по количеству ТОСов-победителей заняли Россошанский и Новохопёрский районы – у них по 15 победителей.

Воронежская область – один из первых регионов, где стартовала масштабная работа с ТОСами, конкурс проектов ТОС здесь проводится с 2015 года. За прошедшее время в регионе удалось выстроить эффективную систему организации мероприятий по созданию в муниципальных образованиях комфортной среды с участием органов исполнительной власти, депутатов всех уровней и самих граждан. Со стороны депутатского корпуса Воронежской областной Думы постоянно оказывается практическая поддержка инициаторов проектов: парламентарии участвуют в обучении общественников, оценке и корректировке их заявок, помогают в подготовке документов на получение грантов.

.

.

– Главный залог успеха нашего проекта – желание людей, жителей Воронежской области, делать свою территорию лучше, вкладывать свой труд, время и финансы. Наша задача, как организаторов, сделать конкурс максимально прозрачным. За 5 лет мы уже провели более 200 образовательных мероприятий, в которых приняли участие более 5 тысяч активистов ТОС, – подчеркнул Артём Зубков.

.

.

Заявки ТОСов на гранты будет принимать Ассоциация «Совет муниципальных образований Воронежской области» до 25 декабря 2019 года. Заявки, как и прежде, подаются через электронную форму на сайте tosvrn.ru. Публичная защита проектов пройдет в муниципальных районах и городских округах с 3 февраля по 6 марта 2020 года. Победители станут известны до 27 марта. Проекты, которые получат государственную поддержку, должны быть реализованы до 15 октября 2020 года. С положением о конкурсе и его сроками можно ознакомиться на сайте tosvrn.ru в разделе «Документы» – «Конкурсная документация».

Как пояснил председатель Комитета Воронежской областной Думы по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций, председатель областного общественного совета по развитию ТОС Артём Зубков, оценка проектов будет проходить по следующим критериям: уровень проектной проработки мероприятий, связанных с выполнением гранта; социальная значимость проблемы, затронутой в проекте; устойчивость проекта (перспектива продолжения деятельности по окончании гранта); личный вклад членов ТОС, участвующих в реализации проекта; наличие финансовой и иной помощи сторонних организаций; социально-значимая деятельность органов ТОС; результаты очной защиты проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пусть это будет уроком для всех детей»: омбудсмен – о блогерше из Екатеринбурга, которая стала мамой в 13 лет
Полина Фетисова мечтает выучиться на парикмахера, но пока вынуждена сидеть дома с двухлетней дочкой. Семья отца ребенка устроила травлю и распускала слухи о девочке на весь Среднеуральск
Владимир Нетёсов: «Число жителей Воронежской области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, по итогам 2019 года превысит 966 тысяч»
Тема развития спорта и пропаганды здорового образа жизни стала одной из ключевых на этой неделе в работе депутатов регионального парламента
Как мы мыли золото на Колыме. Часть 1
Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин и фотокор Виктор Гусейнов отправились из Москвы в легендарный Магадан, чтобы увидеть собственными глазами, откуда берется золотое достояние страны и с каким трудом оно достается [фото, видео]
Новости 24
Житель Воронежской области взял кредит, вложил деньги в биткоины и все потерял
Воронежские школьники знакомятся с профессиями будущего
По мнению Вадима Кстенина, нужно развивать застроенные территории
Воронежцы просят вернуть тротуар к микрорайону «Березовая роща»
В Воронеже завели дело после гибели двоих мужчин на стройке
В декабре в Воронеже снесут 18 незаконных киосков
В Воронеже жена задушила истязавшего ее мужа и заявила, что он пропал без вести
В Воронеже пропал 17-летний парень
В Воронеже на время плановых работ перекроют воду на нескольких улицах
В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве пропавшего таксиста
В Воронеж с концертом приедет Григорий Лепс
Владимир Нетёсов: «Число жителей Воронежской области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, по итогам 2019 года превысит 966 тысяч»
Ярослав Сумишевский выступит в Воронеже
Воронежцев предупреждают об учебном запуске экстренной системы оповещения
В Воронеже после предупреждения снесли незаконные гаражи
Из-за повреждения пожарного гидранта в Воронеже без воды остались десятки домов, школа и медучреждения
В Воронежской области мужчина с бутылкой напал на женщину
Жителя Воронежской области будут судить за жестокое избиение собутыльника
Воронежские школьники на выпускной готовы пожертвовать погодой, но не приглашенной «звездой»
В Воронеже стартовал городской конкурс по журналистике
Воронежскую УК оштрафовали за пыльный подъезд после жалоб жильцов
В Воронежской области две автоледи на иномарках устроили ДТП: пострадали двое
Владимир Нетёсов: «Главной идеей ТОС является объединение граждан, и здесь очень важна поддержка властей»