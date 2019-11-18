2019-11-18T14:53:13+03:00
Общество

На Нововоронежской АЭС завершилась миссия поддержки ВАО АЭС

Группа международных экспертов Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС), с 11 по 14ноября 2019 года провела на Нововоронежской АЭС миссию поддержки (МП)
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Её цель – получение практических рекомендаций по улучшению производственной деятельности в области поддержания водно-химического режима (ВХР) в системе технического водоснабжения. Для Нововоронежской АЭС интерес представлялиследующие вопросы: предупреждение образования отложений на теплообменном оборудовании, способы ведения ВХР в системах технического водоснабжения СТВ, виды реагентов, применяемых для химической очистки и коррекционной обработки оборудования СТВ, безреагентные методы очистки теплообменного оборудования, защита оборудования и сооружений от биологических загрязнений.

.

.

Шесть экспертов ВАО АЭС из России и Украины обсудили с персоналом атомной станции проблемы, а также представили лучшие практики. Эксперты МП посетили химический цех (ХЦ), подразделение химводоочистки(ХВО), градирню энергоблока №6 и отметили слаженную работу персонала ХЦ, чистоту и ухоженность оборудования.

«Данную миссию мы проводим по заявке Нововоронежской АЭС. Встреча профессиональных работников и специалистов различных АЭС Московского центра, всегда является полезной с точки зрения повышения информированности персонала принимающей АЭС и приглашённых экспертов для решения конкретных технических задач, стоящих перед станцией. Это является хорошим инструментом поддержки надёжной эксплуатации оборудования станции», - отметил советник Московского центра ВАО АЭС Галим Мусин.

На заключительном совещании с руководством Нововоронежской АЭС эксперты представили проект отчета МП с рекомендациями и предложениями по улучшению деятельности в области поддержания ВХР в системе технического водоснабжения. Рекомендации и предложения экспертов ВАО АЭС-МЦ касались применения более эффективных методов на основании опыта работы Балаковской, Калининской, Ривненской и Ростовской АЭС.В течение месяца специалисты Нововоронежской АЭС могут дополнить или изменить формулировки рекомендаций и предложений. После окончательного согласования рекомендаций и предложений отчёт МП будет направлен наНововоронежскую АЭС официально, гдев течении 3-х месяцев будет разработан план мероприятий по внедрению рекомендаций.

.

.

ВАО АЭС – (англ. WANO, сокр. WorldAssociationof NuclearOperators) — всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные станции. На сегодняшний день в ВАО состоят все организации мира, эксплуатирующие АЭС. Миссия поддержки, партнёрская проверка — одни из форм работы экспертов ВАО АЭС с атомными станциями.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 45 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969 г., третий – в 1971 г., четвертый – в 1972 г., пятый – в 1980 г. Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 г. и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 г. Энергоблок №6 НВАЭС сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г., энергоблок №7 НВАЭС - 31 октября 2019 года.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Нетёсов: «Мы будем и дальше оказывать всемерную поддержку развитию АПК»
18 ноября председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов принял участие в церемонии чествования тружеников АПК, приуроченной ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона
"Надеюсь, в Госдуме «антиалкогольное предложение» не пройдет!". Эксперт прокомментировал предложение сократить на час продажу спиртного
Глава центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз дал сказал "КП", что думает по поводу данной инициативы
Новости 24
В ВГУ пройдет благотворительный вечер для помощи онкобольным детям
В Воронежской области бригадир спас своего рабочего, раненного ножом
Склад, откуда могли пойти пищевые инфекции по всему Воронежу, закрыли на 20 суток
Узбекам, травившим Воронеж героином, дали по 10 лет тюрьмы
Воронежцев беспокоит отсутствие рабочих на виадуке на 9 Января
В Воронеже водитель «охотился» на коллег выставленной в окно трубой
Авария под Воронежем, в которой был тяжело ранен водитель, попала на видео
Владимир Нетёсов: «Мы будем и дальше оказывать всемерную поддержку развитию АПК»
Воронежской детворе на Новый год покажут сказку
В Воронеже отменили рейс «Руслайна» в Москву
Воронежцу, снесшему насмерть женщину на «зебре», не удалось досрочно выйти на свободу
В центре Воронежа на улице нашли мертвую женщину
Воронежские комбинаты благоустройства готовятся к снегопадам и увеличивают штат сотрудников
В Воронеже в ночь с 18 на 19 ноября могут пропасть три телеканала