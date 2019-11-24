2019-11-21T13:17:30+03:00
Общество

Руководители региона поздравили воронежцев с Днем матери

Этот праздник посвящен самому дорогому человеку в жизни каждого из нас
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Материнство максимально раскрывает в женщине лучшие человеческие свойства – доброту, нежность, терпение, мудрость. И мамы щедро делятся ими со своими детьми, помогают им преодолевать невзгоды, наполняют уютом и любовью свои дома.

Все, что мамы вкладывают в своих сыновей и дочерей, непосредственно отражается на состоянии общества. Поэтому органы власти региона в силу своих возможностей стремятся облегчить труд материнства. Например, уже в текущем году в дополнение к существующим мерам поддержки будет введена новая выплата молодым мамам при рождении второго ребенка и увеличено пособие большинству семей при рождении третьего. Мы продолжим строить школы, детские сады и медучреждения, улучшать условия для всестороннего развития мальчишек и девчонок. Мы хотим, чтобы в регионе становилось как можно больше счастливых мам, а значит – росли поколения добропорядочных и ответственных юных граждан.

Дорогие воронежские мамы!

Примите самые искренние слова благодарности и восхищения. Желаем вам здоровья, радости, благополучия! Пусть дети всегда оправдывают ваши и наши лучшие надежды!

С праздником!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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