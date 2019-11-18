2019-11-18T18:05:44+03:00
Общество

Владимир Нетёсов: «Мы будем и дальше оказывать всемерную поддержку развитию АПК»

18 ноября председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов принял участие в церемонии чествования тружеников АПК, приуроченной ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона
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Лучших работников и руководителей аграрных предприятий, фермерских хозяйств, предприятий перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником поздравили глава региона Александр Гусев и председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Губернатор зачитал приветственную телеграмму от имени заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева, затем вручил грамоты Минсельхоза и регионального правительства передовикам производства.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов в своем обращении отметил, что за 2019 год Воронежские аграрии существенно улучшили отраслевые показатели.

– Агропромышленный комплекс является одной из системообразующих сфер экономики региона. На протяжении 10 лет наша область динамично развивается, занимает лидирующие позиции по многим направлениям АПК. И своих позиций сдавать не собирается. Об этом свидетельствуют результаты нынешнего сельскохозяйственного года – как в растениеводстве, так и в животноводстве, – отметил Владимир Нетёсов.

Так по итогам сезона 2019 растениеводами области собрано свыше 5 млн тонн зерновых, 6,5 млн тонн свеклы, 1,2 млн тонн подсолнечника. Животноводы сохранили высокий темп производства молока и мяса – по этим показателям наш регион входит в 5 субъектов-лидеров.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов подчеркнул, что достижению высоких результатов во многом способствовала эффективная государственная поддержка отрасли, конструктивное взаимодействие с инвесторами и производителями, а самое главное – добросовестный и самоотверженный труд сельских тружеников.

– Мы будем и дальше оказывать всемерную поддержку развитию АПК. Создавать инфраструктуру, строить дороги, школы, детские сады, больницы, объекты культуры и спорта. Делать все для того, чтобы приближать жизнь на селе к городским условиям, – отметил Владимир Нетёсов.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов вручил высшие награды регионального парламента лучшим сотрудникам агропредприятий региона.

В ходе торжественной церемонии еще 20 сотрудникам аграрного комплекса региона были вручены сертификаты на приобретение автомобиля LADA GRANTA. Завершился праздник концертом прославленного российского коллектива – Кубанского казачьего хора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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