В Воронежском перинатальном центре прошел «День белых лепестков»

«День белых лепестков» – так называют в России день недоношенных детей, подчеркивая их особую хрупкость – отмечают в областном перинатальном центре уже седьмой год. В этот день главными гостями праздника здесь становятся дети, которым помогли родиться и выжить специалисты центра.

Одним из организаторов праздника выступила главный внештатный неонатолог региона, председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова. Участниками мероприятия стали также главный врач Воронежской областной клинической больницы № 1 Виктор Вериковский, руководитель Перинатального центра Сергей Хоц, медицинский персонал, родители и дети, которые в разные годы появились на свет в Воронежском перинатальном центре с низкой и даже экстремально низкой массой тела. Для своих бывших пациентов сотрудники перинатального центра приготовили конкурсы, сладкий стол и сувениры.

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За 8 лет в Воронежском перинатальном центре родилось около 50 тысяч детей. И среди них ежегодно бывает около 300 малышей с массой тела менее 2 кг. Рекордсменом среди таких новорожденных был мальчик весом около 700 грамм.

– Для нас самое главное – это чтобы ребенок не просто выжил и вырос, а чтобы у него было как можно меньше различных осложнений, – подчеркнула Людмила Ипполитова.

Сейчас в отделении интенсивной терапии находятся 9 малышей, двойняшки – брат и сестра – под особым наблюдением врачей. Ведь даже спустя несколько недель после родов оба малыша весят меньше одного обычного новорожденного ребенка.

– Рождение ребенка – это счастье, но в некоторых случаях, когда малыш слишком торопится появиться на свет, это может обернуться настоящей трагедией. Наша задача не только спасать, выхаживать таких детей, но и оказывать помощь и поддержку их родителям. Именно для этого 7 лет назад в Воронежском перинатальном центре мы впервые организовали День белых лепестков. Кстати, сегодня этот праздник отмечают во всех перинатальных центрах России, – отметила Людмила Ипполитова.

Почетными грамотами были отмечены заведующие отделениями, врачи, акушеры и младший медперсонал Воронежского перинатального центра. Особую благодарность главный внештатный неонатолог региона, председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова выразила тем сотрудникам, которые, помимо своих профессиональных обязанностей, на добровольных началах ведут образовательную работу в Школе родителей недоношенных детей. Школа открылась здесь год назад при поддержке Людмилы Ипполитовой в помощь родителям, а также бабушкам и дедушкам, в семьях которых растет ребенок-торопыжка. Кроме того, в сети Интернет на сайте «Торопыжки36.рф» родители могут обмениваться информацией и получать рекомендации от сотрудников Воронежского перинатального центра в режиме online.

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В настоящее время в Воронежской области в рамках региональной программы развития здравоохранения действует подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка», направленная, в том числе, на развитие и модернизацию медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным детям. По словам председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова, финансирование подпрограммы ежегодно увеличивается.

– В 2019 году на эти цели из бюджета выделено 524,5 млн рублей. В будущем году проектом бюджета предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований по данной строке расходов. Прогнозируется, что на мероприятия в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» будет направлено более 600 млн рублей, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.