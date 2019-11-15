2019-11-15T17:39:48+03:00
Общество

В Воронежской области региональный маткапитал увеличат до 150 тысяч рублей

25 ноября на очередном заседании регионального парламента депутаты рассмотрят ряд законопроектов социальной направленности, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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15 ноября на Совете областной Думы депутаты обсудили повестку предстоящего заседания парламента. В частности, народным избранникам предстоит рассмотреть проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Спикер регионального парламента кратко напомнил депутатам об основных параметрах этого документа.

– Доходы бюджета Фонда на 2020 год составят 29 млрд 595 млн 500 тыс. рублей, что более чем на 2 млрд рублей выше уровня текущего года. Расходная часть бюджета Фонда составит в 29 млрд 594 млн 100 тыс. рублей. Таким образом, бюджет ТФОМС будет профицитным, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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Кроме того, в повестке блок законов социальной направленности, в частности, законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан».

– Законопроектом предусматривается индексация регионального материнского капитала до 150 тысяч рублей и изменение критериев для его получения, что расширит круг семей, которые смогут претендовать на эту выплату, – рассказал Владимир Нетёсов.

Также депутаты рассмотрят законопроект, касающийся обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к парковкам.

Кроме того, парламентарии внесут изменения в ряд законов промышленно-экономического блока. В частности, планируется актуализировать Перечень особо значимых инвестиционных проектов Воронежской области, которым положены региональные меры господдержки, что даст экономике региона дополнительно около 9 млрд рублей.

Напомним, жители региона имеют возможность увидеть прямую трансляцию заседания Воронежской областной Думы в день его проведения на официальном сайте регионального парламента http://www.vrnoblduma.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU

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